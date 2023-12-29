Примите самые искренние поздравления с наступающими праздниками - Новым 2024 годом и Рождеством Христовым! Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью истории. В эти предновогодние дни мы по традиции подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее. Для Дубны и её жителей уходящий год был насыщен политическими и экономическими событиями, наполнен созидательными делами и знаковыми победами, внес в нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи, которые станут отправной точкой для новых свершений. Благодаря участию в национальных проектах, федеральных и областных программах нам удалось выполнить большой объем работ по благоустройству - отремонтировать дороги и тротуары, установить новые детские площадки во дворах, построить скейт-парк и провести реконструкцию стадиона школы №9, сделать освещение на Новом шоссе. Масштабные изменения произошли и в здравоохранении: завершен капитальный ремонт здания роддома, в больницы и поликлиники поставлено новое медицинское оборудование, открыт первый в России Цифровой здравпункт и долгожданный Сосудистый центр. В 2023 году Дубна отмечена наградами самого высокого уровня на международных, всероссийских и областных конкурсах и соревнованиях. Еще много дел впереди, с огромным количеством планов и идей мы вступаем в 2024 год. Но реализовать мы их сможет, дорогие земляки, только вместе. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей. Уверен, что у нас всё получится! Новый год - это время добрых надежд и радостных ожиданий, точка отсчета для новых дел и начинаний. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому прежде всего хочу пожелать всем веры в себя и свои силы, чтобы наступающий год стал для вас, дорогие дубненцы, годом реализации самых смелых решений, открытия новых горизонтов и достижения новых вершин. Пусть 2024 год будет наполнен яркими событиями и добрыми делами, преподносит приятные сюрпризы, не дает скучать, радует хорошими новостями и новыми знакомствами. Искренне желаю вам здоровья, счастья, процветания и успехов! Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло, уют и благополучие! М.А. ТИХОМИРОВ, глава городского округа Дубна