СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Уважаемые жители! Печать
29.12.2023 08:01

Примите самые искренние поздравления с наступающими праздниками - Новым 2024 годом и Рождеством Христовым!

Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью истории. В эти предновогодние дни мы по традиции подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее. Для Дубны и её жителей уходящий год был насыщен политическими и экономическими событиями, наполнен созидательными делами и знаковыми победами, внес в нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи, которые станут отправной точкой для новых свершений.

Благодаря участию в национальных проектах, федеральных и областных программах нам удалось выполнить большой объем работ по благоустройству - отремонтировать дороги и тротуары, установить новые детские площадки во дворах, построить скейт-парк и провести реконструкцию стадиона школы №9, сделать освещение на Новом шоссе.

Масштабные изменения произошли и в здравоохранении: завершен капитальный ремонт здания роддома, в больницы и поликлиники поставлено новое медицинское оборудование, открыт первый в России Цифровой здравпункт и долгожданный Сосудистый центр. В 2023 году Дубна отмечена наградами самого высокого уровня на международных, всероссийских и областных конкурсах и соревнованиях.

Еще много дел впереди, с огромным количеством планов и идей мы вступаем в 2024 год. Но реализовать мы их сможет, дорогие земляки, только вместе. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей. Уверен, что у нас всё получится!

Новый год - это время добрых надежд и радостных ожиданий, точка отсчета для новых дел и начинаний. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому прежде всего хочу пожелать всем веры в себя и свои силы, чтобы наступающий год стал для вас, дорогие дубненцы, годом реализации самых смелых решений, открытия новых горизонтов и достижения новых вершин. Пусть 2024 год будет наполнен яркими событиями и добрыми делами, преподносит приятные сюрпризы, не дает скучать, радует хорошими новостями и новыми знакомствами. Искренне желаю вам здоровья, счастья, процветания и успехов! Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло, уют и благополучие!

М.А. ТИХОМИРОВ, глава городского округа Дубна
  		 
< Декабря 2023 >
П В С Ч П С В
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)