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Дорогие жители нашей любимой Дубны! Печать
29.12.2023 08:01

От имени депутатов Совета депутатов городского округа Дубна примите самые искренние и тёплые поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником - Рождеством Христовым!

Желаю, чтобы этот год подарил много поводов для радости и счастливых моментов. Пусть сбудутся заветные желания, пусть во всех делах вам сопутствует удача!

Оставьте все невзгоды позади и в эту новогоднюю ночь поверьте в чудо, ведь когда во что-то веришь, оно обязательно сбывается! А 2024 год пусть станет для нас временем ярких идей и добрых перемен!

Искренне желаю всем доброго здоровья, веры в чудеса и волшебного новогоднего настроения!

Е.Д. УГЛОВ, председатель Совета депутатов городского округа Дубна
  		 
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