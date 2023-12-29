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Дорогие братья и сестры! Печать
29.12.2023 08:00

Жители Дубны и Талдомского района!

Верные чада Дубненско-Талдомского благочиния, Сергиево-Посадской епархии, Московской митрополии Русской Православной Церкви.

Духовенство нашего благочиния сердечно поздравляет всех вас со светлым праздником Рождества Христова!

Хочется пожелать всем нам, чтобы Рождество Христово было особенным в нашей жизни, не очередным праздником, но особенным. Для этого все мы должны задать себе вопрос, какое мы имеем отношение к Рождеству Христову? И что Рождество Христово значит в нашей жизни?

Видя современные тенденции мира, нам приходится с сожалением свидетельствовать о том, что Рождество все больше и больше становится без Христа. Мы слышим, как светские люди поздравляют друг друга с Рождеством, порой мы видим рекламные растяжки, на которых написано просто «С Рождеством!», но Христа, даже с формальной точки зрения, в этом Рождестве, к сожалению, нет.

Хочется пожелать, чтобы Христу родившемуся было место в нашей жизни, в наших яслях любви, в наших яслях сердца. Хочется пожелать умножения веры, доверия к Богу и мира в нашем сердце и на нашей земле! С Рождеством Христовым, возлюбленные братья и сестры!

Павел Мурзич, благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа

 
  		 
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