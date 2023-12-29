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29.12.2023 07:59
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Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2023 год был непростым, но вместе с тем он принес нам много нового. Желаем, чтобы 2024 год был для каждого из вас легче и добрее, пусть весь год вас радуют дети и внуки. Доброго здоровья вам, долгих лет жизни, семейного тепла и уюта, надежды на лучшее. Берегите друг друга!
В природе заведен круговорот,
Великий смысл лежит в его основе.
Когда от нас уходит старый год,
Ему на смену год приходит новый!
Да станет нам он годом новых вех,
Наполнит жизнь прекрасной новью,
Согреет и сердца, и души всех надеждой, верой и любовью!
(В. Уралов)
Н.М. ШУВИКОВА, председатель Совета ветеранов