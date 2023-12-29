Строительство инженерной инфраструктуры на присоединенной территории, новые инвесторы и рабочие места, «серебро» в Национальном рейтинге российских ОЭЗ - подмосковная бизнес-площадка подвела итоги минувшего года и поздравила энергетиков с профессиональным праздником.

По традиции 22 декабря, на встрече коллектива в честь Дня энергетика, отмечаются не только специалисты данной отрасли, но и те сотрудники управляющей компании ОЭЗ, кто вносил заметный вклад в решение стоящих перед ней задач в течение всего года, подводятся его предварительные итоги.

Уходящий 2023-й ярко продемонстрировал, что особая экономическая зона как комфортная территория для бизнеса востребована технологичными компаниями, по-прежнему привлекает инвесторов, готовых разрабатывать на ее базе самые передовые технологии, строить собственные объекты, открывать новые производства.

На торжественной встрече в Конгресс-центре генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев подчеркнул, что несмотря на все сложности и вызовы, которые стоят сегодня перед страной, проект ОЭЗ успешно развивается, о чем свидетельствуют показатели резидентов по выручке, налогам, инвестициям и созданным рабочим местам, многие из которых значительно перевыполнены по сравнению с прошлым годом.

- В этом году ОЭЗ подтвердила свое стабильное положение, став лучшей технико-внедренческой зоной в Подмосковье и завоевав «серебро» в Национальном рейтинге привлекательности среди российских ОЭЗ, - отметил руководитель. - В то же время нас радуют и собственные итоги - большой, мощной и дружной управляющей компании, которые стали возможны благодаря поддержке правительства Московской области, губернатора региона, Минэкономразвития России. Мы являемся многопрофильной организацией, и слагаемые успешной работы коллектива в том, что каждое направление деятельности заточено на конкретный результат.

Антон Афанасьев поздравил всех сотрудников с успешным окончанием года. Он акцентировал внимание на том, что УК вышла на сбалансированный бюджет, опираясь сегодня исключительно на собственное финансирование, экономически стабильна и самостоятельна. Руководитель поблагодарил коллектив за добросовестный труд и самоотдачу, для каждого подразделения нашел теплые слова и пожелал осуществления всех профессиональных и жизненных планов.

В этот день награды были вручены 36 сотрудникам управляющей компании. По итогам года они награждены благодарственными письмами Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, Министерства строительного комплекса и Главного управления государственного строительного надзора региона, благодарностями от Московской областной государственной экспертизы и главы г.о. Дубна, а также почетными грамотами АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».

На итоговой встрече руководитель ОЭЗ также поздравил с профессиональным праздником энергетиков. Сегодня управляющая компания остается уникальной ресурсоснабжающей организацией на севере Подмосковья. Она объединяет территориальную сетевую и теплоснабжающую организации, эксплуатирует сети и осуществляет транзит водопроводно-канализационных ресурсов, имеет собственный парк техники и достаточное число персонала, чтобы обслуживать и эксплуатировать коммунальные и инженерные сети, объекты электроэнергетики и дорожно-транспортной инфраструктуры. Создавая инженерную и социальную инфраструктуру на собственной и прилегающей к ОЭЗ территории, управляющая компания способствует развитию промышленности наукограда и региона. В связи с профессиональным праздником сотрудникам вручены почетные грамоты Министерства энергетики Московской области, главы г.о. Дубна и АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».

Сегодня коллектив во всеоружии встречает следующий 2024 год и готов принять в свою команду новые компании с интересными проектами, для размещения которых на бизнес-площадке после ее расширения есть земля, где в настоящее время управляющая компания ОЭЗ продолжает развивать инженерную инфраструктуру.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы

ОЭЗ «Дубна»