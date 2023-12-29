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Здесь вас радуют волшебники Печать
29.12.2023 07:55

Наконец наступила зима, настоящая снежная волшебница, и с нею приближается Новый год - любимый праздник не только детворы, но и взрослых. В библиотеке Левобережья тоже засверкали гирлянды, ёлки снова надели свои праздничные наряды. Поздравить дубненцев с наступающим Новым годом в читальный зал пришли участники детского музыкального театра ДК «Октябрь» со сладким и радостным названием «Карамельки» (рук. Ирина Стрельчунене, концертмейстер Алиса Ковзалова). Они подготовили программу «Новогоднее волшебство».

Зрители, независимо от возраста, не только мамы, папы, бабушки, братики и сестрички артистов, но и просто любители хорошей жизнерадостной музыки, заглянувшие на огонёк, - все с удовольствием подпевали известные мелодии и слова, дарили юным артистам заслуженные аплодисменты. «Карамелек» в Левобережье знают и любят все. Даже те, кто вырос и повзрослел, не могут забыть любимый коллектив. Детские звонкие голоса и улыбки трогают каждого. Все мы родом из детства. Иногда так хочется туда вернуться, чтобы пошалить или сделать что-то очень-очень сказочно доброе.

Замечательные песни Е. Крылатова на стихи Ю. Энтина, Л. Дербенёва и других, казалось бы, «детских» авторов в этом помогли. Зрители услышали много музыки из сказочных фильмов и мультиков: «Приключения Электроника», «Чародеи», «Холодное сердце», «Зима в Простоквашино». Они встретились со сказочными персонажами: озорницей Машей из «Маша и Медведь», Карлсоном, гномиком, весёлыми котёнком и щенком, тройкой белых коней, нетающей снежинкой - песни о них, наивные и добрые, создали новогоднее настроение. Они не только про зиму и Новый год, а прежде всего про веру в чудо, происходящее благодаря добру, любви и дружбе.

«Карамельки» принесли с собой не только песни. Они порадовали зрителей элегантными концертными и новогодними костюмами. Были и развлечения: подвижные и музыкальные игры, загадки, которые были отгаданы быстро и правильно.

Но кто же будет раздавать подарки таким талантливым и все-знающим детям? Какой же Новый год без главного волшебника? Позвали дружно. Дед Мороз тотчас же появился на нашем празднике, и стало совсем весело, беззаботно - как в детстве. Призов - подарков хватило всем.

На такой сказочно радостной ноте и завершился вечер. Но новогоднее настроение артисты и зрители обязательно сохранят и дальше. А если и вы захотите присоединиться к нашему веселью, милости просим. Зимние новогодне-рождественские мероприятия в детском и взрослом отделах только начинаются. Следите за нашими афишами и объявлениями. Будем рады видеть в гостях больших и маленьких читателей, любителей музыки, стихов, игр. Найдутся и книжки, для каждого на свой вкус, для длинных зимних вечеров и каникул, праздничных выходных. Ждём вас в библиотеке Левобережья.

Алла СОБОЛЕВА

Фото Софьи БОДРОВОЙ
  		 
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