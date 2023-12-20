Глава Дубны Максим Андреевич Тихомиров вместе с сотрудниками ГУСТ провели совещание с представителями УК - теми, которые в кратчайший срок должны в обязательном порядке привести свои территории в надлежащее состояние.

Как было отмечено в ходе совещания, все специалисты и уборочная техника - самосвалы, тракторы, погрузчики, минипогрузчики - активно убирают дворы, входные группы, проезды, парковки, пешеходные переходы, автобусные остановки.

Особое внимание - к расчистке подъездов к поликлиникам и больницам, детским садам и школам. На контроле – уборка от снега и наледи территории вокзала «Дубна» и других важных городских объектов.

Напоминаем, что по вопросам уборки снега следует обращаться на горячую линию Муниципального центра управления регионом по телефону: +7 (916) 691-60-67.