В доброй традиции управляющей компании ОЭЗ «Дубна» в конце года собраться дружной командой, пригласить на Новогодний прием резидентов и партнеров, подвести итоги и поделиться своими планами. В большом зале Конгресс-центра собрались те, кто душой болеет за ОЭЗ, за то, чтобы бизнес-площадка оставалась лучшей в Подмосковье и России, продолжала свою успешную деятельность на благо экономики региона и страны. Среди гостей представители правительства Московской области, администрации Дубны, руководители ее градообразующих предприятий, контролирующих и надзорных органов, многочисленные партнеры ОЭЗ и, конечно, резиденты, без которых не было бы таких высоких достижений. Динамичное развитие Особенно динамично бизнес-площадка развивается в последние несколько лет под руководством генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Афанасьева, который открыл торжественную встречу. Вместо объемных докладов он предложил участникам посмотреть видеоролик о том, что сделано в уходящем году. В нем, кроме внушительных цифр, прозвучали и поздравления руководителей ведущих направлений деятельности управляющей компании. Предварительные показатели ОЭЗ за год впечатляют. Ряды резидентов пополнили 14 наукоемких компаний, инвестиции достигли 9 млрд руб. - это самый высокий показатель за все годы. Реализация проектов позволила создать почти в два раза больше новых рабочих мест - рекордных полторы тысячи и таким образом сохранить лидерство по инвестиционной привлекательности среди российских ОЭЗ. В уходящем году резиденты ОЭЗ разрабатывали и регистрировали новую продукцию, выходили на стройплощадки, запускали новые линии и производства. Запуск собственных комплексов компаний «Ядро Фаб Дубна», «Мега-Пласт», «С-Компонент Дубна», «ЭНКОР» дал возможность увеличить выручку компаний от продажи продукции и услуг до 50 млрд руб. В настоящий момент идет пусконаладка оборудования на предприятиях «БЕРОЛЮКС» и «Завод автомобильных подшипников №1». Значительно вырос объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, который, по предварительным прогнозам, составит 4,5 млрд руб. В том числе в консолидированный бюджет Московской области будет отчислено почти 1,5 млрд руб. Параллельно с основной деятельностью управляющей компании ОЭЗ велась активная работа в социальной сфере. К уже действующему на территории офису МФЦ добавились отделение «Почта России» и цифровой здравпункт. Совместно с резидентами было проведено более 100 мероприятий: по стратегическому развитию площадки, изменению законодательства, молодежные форумы и хакатоны, дважды была организована крупнейшая на севере Подмосковья Ярмарка вакансий, благодаря которой на предприятия ОЭЗ ежегодно приходят свыше 500 специалистов, другие мероприятия. Уникальная ресурсоснабжающая организация Как уникальная ресурсоснабжающая организация управляющая компания ОЭЗ приложила максимум усилий, чтобы обеспечить резидентов качественными услугами. Был завершен этап технологического присоединения подстанции «Долино» мощностью 50 МВт, для жителей и промышленных потребителей города дополнительно выделено 16 МВт. Также в этом году совместно с партнером «Газпромнефть» началась реализация проекта по строительству на левом берегу автозаправочной станции, которую планируется открыть уже в следующем году. На двух площадках возведены объекты таможенной инфраструктуры. По обращениям резидентов для доступа на территорию 2-й очереди левобережной площадки дополнительно введен в эксплуатацию еще один КПП. Общая протяженность построенных коммуникаций сегодня составляет свыше 18 км, что дает инвесторам возможность начать строительство очередных предприятий, создавать новые рабочие места. Планы на перспективу Антон Афанасьев в своем выступлении отметил большую роль в динамичном развитии бизнес-площадки федеральной и региональной власти, огромное внимание к проекту профессиональной команды губернатора и Андрея Воробьева лично, а также рассказал участникам Новогоднего приема о планах по развитию ОЭЗ: - В 2020 году наша территория увеличена более чем на 60 гектаров, и сегодня здесь ведется активная работа по строительству инфраструктуры. А в этом году губернатором Московской области принято решение об увеличении территории ОЭЗ еще на 64 гектара. Если заглянуть в далекую перспективу, то к 2033 году мы намерены увеличить число резидентов до 230. По прогнозам, инвестиции компаний к тому времени превысят 170 миллиардов рублей, отчисления в бюджеты разных уровней - 75 миллиардов рублей, а число рабочих мест приблизится к 14 тысячам. Бизнес доверяет Подмосковному региону, так что рассчитываем, что за 10 следующих лет на двух площадках ОЭЗ будет построено около 90 предприятий. В этот день видеопоздравления в адрес одной из лучших ОЭЗ страны прозвучали от заместителя директора Департамента регионального развития Минэкономразвития России Александра Солдатова, заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, от первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Дениса Кравченко. Партнеры ОЭЗ На Новогоднем приеме партнерам ОЭЗ были вручены благодарственные письма. Их удостоились Медсанчасть №9 и ФМБА России за вклад в развитие медицины и здоровье работников, а также университет «Дубна», который готовит для предприятий резидентов высококвалифицированных специалистов. Благодарственными письмами были награждены активные доноры и представители Детской школы искусств «Вдохновение». Экономическая зона успешно взаимодействует не только с ФМБА, медсанчастью №9, университетом, которых наградили, среди ее партнеров - МФЦ, «Почта России», «Газпромнефть», ОИЯИ, крупнейшие банки страны - Сбербанк, банк «Открытие», ВТБ, другие финансовые, научные организации и образовательные учреждения. В ходе Новогоднего приема было заключено еще одно важное для ОЭЗ и ее резидентов соглашение о сотрудничестве. Новым партнером стал «ПромСвязьБанк». Документ подписали генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев и управляющий дополнительного офиса «Дубна» Екатерина Лопырева. Значимые успехи Имя Дубны широко известно как города науки. С появлением здесь ОЭЗ оно зазвучало еще громче - в Подмосковье, в стране и далеко за ее пределами. Поздравляя коллектив, заместитель главы администрации городского округа Дубна Владимир Потапенко подчеркнул, что ОЭЗ, высокотехнологичные предприятия которой расположены по обе стороны Волги, объединила две части города в единое целое, а уникальные разработки и технологичная продукции ее резидентов сделали бренд «ОЭЗ «Дубна» гарантом высочайшего качества. Компании, добившиеся наиболее значимых успехов, на Новогоднем приеме наградили благодарственными письмами и дипломами в номинациях: • «Инвестор года» - «Ядро Фаб Дубна». Объем осуществленных резидентом инвестиций в этом году составил более 6 млрд рублей. • «Рабочие места региону» - Группа компаний «ПРОМТЕХ», которая создала на территории ОЭЗ максимальное число рабочих мест. Сегодня на пяти крупных предприятиях, работающих в сфере авиастроения, трудятся свыше 2-х тысяч рабочих и высококвалифицированных специалистов. • «Лидер роста» - «ЭНКОР», совершивший прорыв года по объему выручки и уплаченным в федеральный бюджет налогам. • «Лидер технологического развития» - «ПСК Фарма», выпускающая лекарственные средства собственной разработки, 80% которых относятся к перечню жизненно необходимых и важнейших. • «Молодежь для бизнеса» - «Смартсофтвер» и «НПП Детектор». Обе компании вкладывают инвестиции в будущее ОЭЗ: активно занимаются со студентами, школьниками, организуют конкурсы, поощряют наиболее способных ребят. Благотворительные акции Гости ОЭЗ стали активными участниками двух благотворительных акций, организованных управляющей компанией, - «Елки желаний» и аукциона картин юных художников наукограда. Это стало хорошим поводом проявить милосердие и доброту к детям с непростой судьбой, осуществить новогодние мечты девчонок и мальчишек. Собранные средства от аукциона будут направлены на организацию новогоднего праздника для особенных ребят из школы «Возможность», а желания ребят из Дмитровского семейного центра помощи семье и детям «Остров надежды» планируется исполнить на детском новогоднем шоу 23 декабря. Культурная страничка В декабре в ОЭЗ стартовал очередной проект: здесь состоялось выступление скрипача-виртуоза Сергея Поспелова в сопровождении Дубненского симфонического оркестра. Проект планируется развивать и сделать встречи с творческими людьми один раз в квартал традиционными. На мероприятии в Конгресс-центре музыканты не только исполнили для гостей несколько классических произведений, негромкая музыка сопровождала всё событие, вместе с оригинальным зимним оформлением зала создавая неповторимую торжественную и в то же время новогоднюю атмосферу. А дополнил ее в завершение вечера красочный фейерверк. 2023 год подходит к концу. Для ОЭЗ «Дубна» он стал прорывным, и в следующий год команда вступает с надеждами только на лучшее! Светлана ЖУКОВА Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»