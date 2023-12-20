(Из книги Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя, почетного гражданина Дубны Владимира Николаевича Кондаурова). Продолжение. Начало в № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49. Ради удовлетворения твоих профессиональных интересов уехать жить в совершенно другом мире. И ещё неизвестно, чем всё это может закончиться. Они надеются на тебя, верят тебе, отдают в твои руки своё будущее, а ты сам не уверен, что поступаешь правильно. И что они там тянут? Быстрее бы закончилась эта неизвестность. Гораздо легче, когда решение принято и форсаж уже включён. Не желая раньше времени волновать своих, я мучился в одиночку, ожидая звонка. Прошло больше месяца, прежде чем Александр сообщил: - Борис просил передать, что Пентагон не разрешил фирме, создающей перспективный боевой истребитель, привлекать к работе советского военного лётчика-испытателя, хотя и бывшего. «Ну вот и хорошо, - подумал я с облегчением, - конец моим сомнениям. Значит, так и должно было случиться». - Саша, а как у тебя дела в Киеве? - Нормально. Фирма Антонова продлила ресурс ещё на один год. - Дорого, наверное, стоила тебе эта бумага? - Ничего не поделаешь, не останавливаться же на полпути. - Интересно, что же вы собираетесь делать дальше? - Как только получим разрешение, улетать из Джефферсона. Мы рассчитываем на вас. - Хотелось бы знать, куда вы решили направить свои стопы? - Как основной вариант - на остров Гаити. - В Вест-Индию, значит, поближе к экватору. Карибский бассейн, Бермудский треугольник плюс какие-то разборки у местных аборигенов. Что там ещё? В телефонной трубке послышался негромкий смешок: - Удивляюсь я вам, Владимир Николаевич, неужели вы не хотите мир посмотреть? Повстанцы воюют в государстве Гаити, а мы летим в Доминиканскую Республику. У России с ней давно хорошие отношения на уровне посольств. - Спасибо, успокоил, но я не холостяк, как ты. У меня внук растёт, да и сына надо спасать в нашей успешно гибнущей авиации. А ты говоришь - мир посмотреть. Сами-то что собираетесь там смотреть? - Если с продажей не получится, думаем открыть там свою авиакомпанию. Будем туристов развозить по островам. Кстати, можно и вашего сына привлечь, если дело пойдёт. - Прямо как у Маяковского: «Я планов наших люблю громадьё»... Ты что, окончательно попал под влияние своего компаньона? - Вы спросили про планы, я ответил. А там, прилетим на место - увидим. «Выходит, обиделся», - решил я. - Саша, я понял, - дорогу осилит идущий. Ты позвони через пару дней, я тут посоветуюсь с семьёй. На семейном совете мнения разошлись. Жена была категорически против. - Володя, ты никуда больше не полетишь! Хватит приключений. Слава богу, что домой вернулся, «бизнесмен»… То, что она не договорила, мне было и так понятно. Количество приключений явно не соответствовало количеству полученных денег. Мужское самолюбие было задето. - Что было, то было. А сейчас я не могу просто так отвернуться от них. Всё-таки вместе кое-что пережили. - А что мы здесь пережили, это не в счёт? - Извини, дорогая. Воцарилось долгое молчание. - Понимаешь, - начал я осторожно, - это не через Атлантику лететь. Там от Флориды до этого острова, тьфу, рукой подать. Притом со мной вторым пилотом будет лететь американский лётчик. Не полёт - одно удовольствие. - Это тебе удовольствие, а я думаю об одном - мне опять сидеть и ждать, ждать, ждать… А ты оттуда ещё куда-нибудь двинешься. Лёша, скажи ему, - обратилась она за помощью к сыну. Но у того по этому поводу были свои мысли. Спрятав смущённую улыбку в черных усах, тихо сказал: - Мам, отцу виднее. И потом, вдруг у них там и вправду получится, с авиакомпанией. «Ба-а, да он уже мысленно на Гаити, вместе со мной в одной кабине!» - догадался я. - Ничего не поделаешь, родная, двое против одного. Но я тебе обещаю, честное слово, дальше острова ни шагу. Не получится, вернусь домой. Глава 12. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ Вылет из Москвы был назначен на середину ноября. При встрече в аэропорту Александр пояснил: - Летим в Нью-Йорк, оттуда в Джефферсон. Там нас будет ждать Тресси. - А наш компаньон? - Готовит нам встречу на Гаити. - Слушай, а почему вас потянуло именно в Доминиканскую Республику? - Борис не раз уже бывал там раньше. Есть определённые связи. Говорит, имеются неплохие условия для разворачивания бизнеса, без криминала и рэкетиров. - Ну да, нашей «демократией» у них не пахнет. А какой язык считается основным? - Местные говорят на испанском. Английский знают слабо. - Поня-ятно. Но у меня вот о чём голова болит. Самолёт наш уже полгода стоит без присмотра под ливневыми дождями. Возможен любой отказ. Собеседник пожал плечами: - А что мы можем сделать? - Как всегда, надеяться на удачу. Но хорошенько прогонять двигатели с полным включением всего оборудования нужно обязательно, чтобы прогреть и просушить конструкцию от влаги. Вполне возможно, что некоторые отказы проявятся уже до взлёта. Добравшись до Джефферсона, я в первую очередь занялся как раз этим. К моему удивлению, замечаний к технике не было. Вызвали инспектора ФАА. Тот не заставил себя долго ждать. Ознакомившись с новыми документами и критически осмотрев аппарат, который видел в глаза первый раз, попросил запустить оба двигателя и опробовать их на разных режимах. С замиранием сердца нажимаю кнопку запуска одного, затем другого двигателя. И на этот раз всё прошло гладко. Ни один из них не завис, как иногда бывало при выходе на малый газ. Оставшись доволен, инспектор сделал запись в бортовом формуляре: «Разрешён вылет за пределы воздушного пространства США». - Какую вам поставить дату вылета? - На завтра, - поспешил с ответом Саша, - 17 ноября. - Зачем такая спешка? - недовольно спросил я, когда мы остались одни. - С деньгами туго, можем здесь сесть на мель. А нам ещё покупать топливо для дозаправки, которое во Флориде стоит недёшево. Я был вынужден согласиться с такими доводами, памятуя о том, что мой второй пилот Тресси, можно сказать, у себя дома и сможет решить, при необходимости, проблемы, связанные с наземными диспетчерами. За навигацию я не волновался. Накануне, в преддверии коммерческих полётов в Карибском бассейне, мои компаньоны приобрели более новый GPS. Тресси усиленно занимался с ним, изучая инструкцию и закладывая в память программу полёта. - Где будем садиться для дозаправки? - спросил он. - Смотри по цене топлива, - ответил Александр. - И не только это, - вмешался я, - желательно, чтобы можно было зайти на посадку по локолайзеру. - О’кей! - Саша, купи карты «Джепсона» по Карибскому району. У меня нет данных по аэропорту Пуэрто-Плата на Гаити. - Здесь нет этих карт. Мы посмотрим их во Флориде, там должны быть. Последний вечер в городе штата Миссури. Что ожидает нас завтра? Долетим ли мы без приключений? И вообще, долетим ли? Меня настойчиво не покидало чувство какой-то неуверенности в благополучном исходе завтрашнего полёта, чего раньше за собой никогда не замечал. Но обстоятельства толкали нас вперёд. - Тресси, а ты раньше был на Гаити? - Я в Джефферсон прилетел оттуда. - Да?! А что ты там делал? - Немного летал в Пуэрто-Плата на старом самолёте, который мистер Алл Хикс отдал Борису. - Ты перегонял его туда из Сан-Диего? С кем? - С Борисом. - Тресси, ты настоящий лётчик. Значит, всё это время ты жил с Борисом на острове. Тебе понравилось там? Рыжеватый американец в ответ расхохотался. Он был непосредственный малый. - Я чуть не умер с голоду. Он сам целый день не ел и мне денег на продукты не давал. - Тресси, я тебя понимаю. Он тяжело расстаётся с долларами. Но сейчас с нами Саша, а он любит хорошо поесть. Рано утром мы собрали вещи и отправились из гостиницы в аэропорт. Когда я почти заканчивал подготовку самолёта к вылету, подошёл Тресси. Вид у него был озадаченный. - Во Флориду лететь сейчас нельзя. Там тропический циклон, подошёл с Гаити. Надо смотреть метеообстановку на TV. - Тьфу, чёрт! Час от часу не легче, - проворчал я, отправляясь на КДП. На отдельном канале круглосуточно без перерыва шла телепередача текущей метеоинформации над всей территорией страны. Центр циклона расположился над южной частью Флориды. По периферии от него наблюдались очень интенсивные осадки со шквалистым ветром. Полдня я сидел, уставившись взглядом в экран и пытаясь определить направление перемещения циклона. Напрасно. По прогнозу он собирался там простоять ещё двое суток. - Нам даны сутки, чтобы оказаться за пределами США, - проговорил молчавший до сих пор Александр, - пора принимать какое-то решение. - Оказаться за пределами нетрудно, достаточно, например, вылететь в Мексику или в Канаду. - Согласен, но там нас никто не ждёт, - невесело усмехнулся Саша. - В таком случае выход один - садиться на юго-западном берегу полуострова, в центре циклона. По крайней мере, в том месте я вижу белые пятна среди окружающей зелени осадков. И ветер не такой сильный, как на периферии. Тресси, посмотри, что там за аэропорт? - Форт-Майерс, длина взлётно-посадочной полосы 2300 метров, посадочная система для локалайзера только с западной стороны. - И на том спасибо. Постараемся её использовать, если бортовая аппаратура не подведёт. Пойдём на КДП, дадим заявку и на самолёт. Тресси, у тебя всё в порядке с маршрутом в GPS? - Да, да, о’кей! - усердно закивал головой мой новый штурман. * * * - Закрыть входной люк! Поднять рампу! - командую я «борттехнику», застёгивая на поясе привязные ремни. Саша молча выполняет команду, возвращается в кабину и занимает своё место у щитка электрооборудования. Справа, на сиденье второго пилота, американец сосредоточенно оглядывает вокруг себя многочисленные приборы и органы управления. Я, конечно, объяснил ему коротко, как мог, их назначение, но не знал, что он понял и запомнил ли вообще. Привычно пристёгиваю к ноге наколенную планшетку, неразлучную спутницу во многих испытательных полётах. На ней мои элементарные штурманские расчёты на всякий случай - курс, расстояние, время по участкам полёта до Флориды. - Экипаж, приготовиться к запуску! Оба двигателя на малом газе. Бортовые системы включены. Проверяю их работу - всё в порядке. - Саша, садись рядом. На взлёте РУДы будут в твоих руках. Не возражаешь? В ответ блеснули радостью его глаза. - Экипаж, выруливаем! Прибывшие нас проводить журналисты и работники аэропорта замахали на прощание руками, радостные за русских парней, которые сумели-таки победить всех чиновников. Господи, как же они наивны! Прощай, Джефферсон! Не знал о тебе раньше ничего и в будущем буду вспоминать как сон, как промелькнувшую страницу своей жизни. В начале ВПП один за другим пробую двигатели на приёмистость. Замечаний нет. Голубое небо сквозь редкую кучёвку призывно манит меня к себе. Дурные предчувствия, беспокоившие в последнее время, отодвинуты в сторону. На резервном курсовом приборе выставляю взлётный курс полосы и согласовываю основную курсовую систему. Но… курсовая шкала неподвижна. Компас показывает курс, заметно отличающийся от взлётного. Снова жму на кнопку согласования - бесполезно. Появившееся было радостное настроение тут же исчезает. - Саша, придётся заруливать, курсовая неисправна. Тот смотрит умоляющими глазами: - Мы всё равно её не сделаем. Может, найдём другой выход? Хотелось крикнуть: «Может, и найдём приключений на свою задницу!» - но промолчал, мучительно думая над тем, куда двигаться дальше. «Та-ак, основная система в отказе. Найти отказ не в наших силах. Резервная система врёт после каждого, даже небольшого, разворота. А что если её корректировать по данным GPS? Морока с этим будет большая, особенно при заходе на посадку. А там ещё тропический циклон. Лететь или не рисковать? Послать всех к чёрту и остаться?» - Тресси, GPS готов? - Ноу проблемс! - О’кей, взлетаем! В.Н. КОНДАУРОВ