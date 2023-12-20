Еще в ноябре в Доме ветеранов состоялся праздник, посвященный Дню матери, но до сих пор ветераны вспоминают, как тепло и душевно они отметили этот день, который напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек - это мама.

Именно мама дает начало новой жизни, окружает заботой, добротой и нежностью, ведет своих детей по длинной дороге взросления, поддерживая, наставляя на верный путь. День матери - это прекрасный повод еще раз сказать спасибо нашим дорогим мамочкам, сказать, как мы их любим, ценим и помним…

Именно так, с добрых теплых слов, начался праздник в городском Доме ветеранов. Доброжелательные хозяева с улыбкой встречали гостей, предлагая пройти на выставку прикладного творчества, где были представлены замечательные работы наших мастеров. Посетители восхищались вологодским кружевом Ольги Андреевны Никандровой, которая на протяжении многих лет участвует в выставках и удивляет своим творчеством. А Ольга Сергеевна Ильгузина - руководитель кружка Дома ветеранов «Марья-искусница», представила новую замечательную коллекцию воротников-ришелье и кукол-оберегов.

Работы Елены Шишлянниковой под названием «Уютный дом» восхитили новизной и красочностью. Таисия Константиновна Андросова и Галина Михайловна Финадеева представили личные коллекции шляп, шарфов. Каждый желающий мог выбрать понравившуюся шляпу и сделать фотографию на память - фотосессии для участников встречи провел фотограф Юрий Григорьевич Харченко.

Выставка рисунков школьников «Мама милая моя» еще раз показала, как дети любят своих мам и бабушек. А затем для собравшихся устроили чаепитие за прекрасно оформленными под руководством Г.М. Финадеевой столами.

Председатель Городского совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова поздравила всех с праздником и вручила подарки известным женщинам -мамам нашего города В.Н. Станкявичене, которая воспитала 15 приемных детей, многодетным мамам Т.К. Андросовой и Н.А. Шаровой, а также женщинам-военнослужащим, мужья которых, участники СВО, награждены государственными наградами.

Представители Управления социального развития Т.А. Тарасова и Е.А. Штейн поздравили собравшихся с праздником. Также прозвучали поздравления от представителя Центра развития образования В.И. Русских, которая сказала в адрес женщин много теплых слов и вручила цветы.

Песни и поздравления подготовили и дети - учащиеся Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна». Спасибо им большое!

В исполнении Татьяны Толкачевой, Любови Карнаушенко и Сергея Кучеренко прозвучали песни о мамах. А в заключение мероприятия состоялась праздничная лотерея, где все получили подарки .

Ветераны благодарят Городской совет ветеранов за проведение этого замечательного праздника. Такие праздники объединяют старшее и подрастающее поколения. Учат молодежь быть настоящими гражданами своей страны.

Отзывы о празднике В. Н. Станкявичене:

- Я впервые оказалась в Доме ветеранов, осталась очень довольна тёплым, радушным приёмом, уютной обстановкой. Очень понравилось оформление выставочного зала, картины местных художников и детские рисунки, работы рукодельниц декоративно-прикладного творчества кружков Дома ветеранов. Праздник прошел на высоком уровне.

Ветераны - участники встречи, воодушевили своим оптимизмом, творчеством. Очень понравился концерт Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна», а также песни и игра на баяне С.В. Кучеренко - руководителя хора «Сударушка».

Особую благодарность выражаю председателю Городского совета ветеранов Н.М. Шувиковой за внимание и заботу о ветеранах и проведение интересных творческих встреч в Дома ветеранов города. Хочется ещё раз прийти сюда вместе со своими воспитанниками.

Н.А. Шарова - мама троих детей:

- Очень понравилась теплая уютная атмосфера взаимоотношений между ветеранами, искренний прём. Такое очень редко встретишь в наше время, и нам, молодому поколению, есть чему поучиться у ветеранов!

Л.И. БЫКОВА, Т.Г. КОЛОДИНА, участники встречи