Продолжение. Начало в № 42, 43, 44, 45, 46. 1979 год. Февраль. Комсомольский оперативный отряд дружинников институтской части города занял I место в областном смотре оперативных отрядов. Май-август. Комсомольско-молодежные строительные отряды города Дубны ударно трудились на строительстве Воскресенского химкомбината, объектов сельскохозяйственного назначения в Талдомском районе и госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны в поселке Крюково Солнечногорского района. Июнь-июль. Комсомольско-молодежный строительный отряд ОИЯИ трудился на строительстве теннисных кортов в районе ул. Московской. Июль-август. Вокально-инструментальный ансамбль ДК «Мир» ОИЯИ «Легенда» в составе агитпоезда ЦК ВЛКСМ совершил гастрольную поездку по городам Нечерноземья, дав 36 концертов, которые посетило свыше 14 тыс. зрителей. Июль. Ансамбль политической песни хоровой студии «Дубна» совершил гастрольную поездку на Всесоюзную комсомольскую стройку - Байкало-Амурскую магистраль. Август. Дубненская спортсменка комсомолка Н. Румянцева впервые в истории отечественного воднолыжного спорта стала чемпионкой Европы и мира. 29 октября. Премией Ленинского комсомола отмечена работа молодого конструктора ОКБ ДПО «Радуга» А. Михайлуцы. 25 декабря. На вооружение ВВС СССР принята крылатая ракета Х-55, разработанная в МКБ «Радуга» с участием комсомольцев и молодежи предприятия. 30 декабря. В открывшемся районе Большой универсальном магазине «Орбита» обслуживание покупателей было поручено двум комсомольско-молодежным коллективам продавцов. 1980 год. На вооружение Военно-воздушных сил Советского Союза приняты созданные коллективом ДПО «Радуга» при участии молодых специалистов предприятия авиационная ракета Х-15 для самолетов и тактическая противорадиолокационная ракета Х-58. На приборном заводе «Тензор» при участии комсомольцев и молодежи предприятия начат серийный выпуск радиоизотопных электрокардиостимуляторов (РЭКС), имплантируемых в организм человека для поддержания работы сердечной мышцы. По инициативе комсомольцев ЛЯР ОИЯИ в лаборатории создан «Интерклуб», где стали проводиться регулярные встречи молодых ученых из стран-участниц ОИЯИ. Хоровая студия «Дубна» по направлению ЦК ВЛКСМ совершила гастрольные поездки на Камчатку. По инициативе ГК ВЛКСМ проведена первая городская олимпиада школьников по программированию. Январь. Первая советская чемпионка мира по водным лыжам комсомолка Н. Румянцева стала первым в г.Дубне заслуженным мастером спорта СССР. 13 февраля. При активном участии комитета ВЛКСМ в ОИЯИ в Доме культуры «Мир» создан клуб самодеятельной песни. 17-27 марта. ГК ВЛКСМ проведена I городская выставка научно-технического творчества молодежи, на которой было представлено 100 разработок молодых ученых и специалистов, учащихся школ города. 8-10 мая. Состоялся комсомольско-молодежный водно-моторный пробег Дубна - Ржев - Дубна, организованный комитетом ВЛКСМ и организацией ДОСААФ в ОИЯИ в честь 35-летия победы в Великой Отечественной войне. Июнь-август. Комсомольско-молодежный отряд Дубны ударно работал на областной комсомольской стройке - строительстве и реконструкции производственного объединения «Завод имени В. Куйбышева» в Коломне. Июль. Дискоклуб «Зеркало» при комитете ВЛКСМ ДПО «Радуга» принял участие в культурной программе для олимпийской сборной СССР по плаванию. 29 октября. Работа инженера ОКБ ДПО «Радуга» В. Склонина отмечена премией Ленинского комсомола. Премия комсомола Подмосковья присуждена А. Ермакову, токарю цеха №1 ДПО «Радуга». Октябрь. По инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ и при активной поддержке дубненского ГК ВЛКСМ в институтской части города создан подростковый клуб «Самбо-17», что способствовало возрождению и развитию этого вида спорта в Дубне, организации разумного досуга «трудных» подростков. 1981 год. Январь. Молодые ученые ЛНФ ОИЯИ создали первую в Институте комсомольскую инициативную группу (КИГ), опыт деятельности которой получил распространение в других подразделениях международного научного центра. Решением бюро МК ВЛКСМ комсомольской организации ОИЯИ присвоено I место в смотре научно-технического творчества молодежи Подмосковья. Февраль. В ЛВТА ОИЯИ организована комсомольская инициативная группа, которая во внерабочее время создала прибор, позволяющий измерить геометрические размеры перфокарт и перфолент с достаточно высокой точностью. 28-31 мая. При активном участии ГК ВЛКСМ проведён III праздник песни пионеров и школьников, собравший почти 5 тыс. детей из многих городов Советского Союза и социалистических государств Восточной Европы. Июнь. Комсомольско-молодежный строительный отряд г. Дубны ударно работал на комсомольской стройке Подмосковья - строительстве животноводческого комплекса в пос. Осташево Волоколамского района. 18-23 августа. Сборная СССР по водным лыжам, куда входили и представители дубненской воднолыжной школы, впервые в истории советского спорта заняла II место на чемпионате Европы, а дубненская спортсменка Н. Румянцева в третий раз завоевала титул чемпионки Европы в фигурном катании. 27 октября. Премией комсомола Подмосковья в области науки, техники и производства за 1981 год награждена комсомольская организация ОИЯИ, по решению комитета ВЛКСМ премия была перечислена в Фонд мира. 1982 год. По инициативе комсомольцев ЛЯП ОИЯИ проведен первый институтский конкурс на лучший проект эксперимента, предложенного молодыми учеными - Конкурс молодежных идей. 29 июля. Дубненская городская организация комсомола награждена переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ «За успехи в коммунистическом воспитании молодежи». Сентябрь. Дубненская воднолыжница комсомолка Н. Румянцева впервые в истории отечественного воднолыжного спорта стала абсолютной чемпионкой Европы и завоевала чемпионское звание в фигурном катании. Дубненский воднолыжник С. Корнев стал чемпионом Европы среди юношей в фигурном катании и многоборье. 17 декабря. Коллективу МКБ «Радуга» вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, в чем была заслуга и комсомольской организации предприятия. 1983 год. За разработку стратегического авиационного комплекса Ту-95МС с крылатой ракетой большой дальности X-55 МКБ «Радуга» награждено орденом Октябрьской Революции, в чем была заслуга и комсомольской организации предприятия. Большая группа работников, в том числе и комсомольцев, отмечена государственными наградами. В левобережной части города сданы в эксплуатацию детская поликлиника и детская больница, над строительством которых шефствовали комсомольские организации ДМЗ и МКБ «Радуга». 27 января. Дубненская городская комсомольская организация заняла I место в Московской области по итогам проведенной в 1982 году шефской работы комсомольских организаций над строительством Загорской гидроаккумулирующей электростанции. 12-20 февраля. Ансамбль политической песни лауреата премии комсомола Подмосковья хоровой студии «Дубна» (рук. О.Миронова), представляя СССР, успешно выступил на XIII Международном молодежном фестивале политической песни в Берлине. Февраль. Бюро Московского областного комитета ВЛКСМ признало победителями смотра-конкурса комсомольских оперативных отрядов дружинников за 1982 год отряд ОИЯИ (командир В. Горделий) и отряд левобережной части города (командир Р. Арсланов). Май - август. Ударно трудился на строительстве Загорской гидроаккумулирующей электростанции городской комсомольско-молодежный строительным отряд, добившийся среди всех отрядов, работающих на строительстве ЗаГАЭС, самой большой выработки на одного бойца. 29 августа. Сданы в эксплуатацию школа №7 и ГПТУ №67, шефство над строительством которых осуществляла комсомольские организации приборного завода «Тензор» и СМУ №5. 29 октября. Решением ЦК ВЛКСМ лауреату премии комсомола Подмосковья детской хоровой студии «Дубна» (рук. О.Ионова) присуждена премия Ленинского комсомола, которая была перечислена коллективом в Фонд мира. Октябрь. Научный сотрудник Лаборатории теоретической физики ОИЯИ М. Чижов награжден Премией комсомола Подмосковья за 1983 год. 31 декабря. На вооружение принят ракетный комплекс воздушного базирования, включающий самолет-носитель Ту-95МС и крылатые ракеты Х-55, созданные с участием и молодежи МКБ «Радуга». Материал подготовил Николай ПРИСЛОНОВ Продолжение следует