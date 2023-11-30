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Битва под Москвой Печать
30.11.2023 06:35

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск против германских орд и их пособников в битве под Москвой. И уже через 47 дней оккупанты были изгнаны с подмосковной земли.

Мы преклоняемся перед подвигом нашего героического поколения победителей, гордимся находящимися радом с нами ветеранами Великой Отечественной войны. Уверены, что массовый героизм, подвиги подольских курсантов, героев -панфиловцев, подвиги Виктора Талалихина , Зои Космодемьянской и многих других служат достойным примером в патриотическом воспитании нашей молодежи.

Крепкого здоровья ветеранам и вечная память павшим на полях сражений.

Н.М.Шувикова, председатель Совета ветеранов

 
  		 
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