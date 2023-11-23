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26 ноября - День Матери Печать
23.11.2023 07:48

Дорогие наши мамы и бабушки! От всей души поздравляем вас со светлым и добрым праздником.

Празднование Дня матери - это замечательная возможность выразить свою благодарность за все, что делают наши мамы. Материнская любовь делает нас сильнее, помогает преодолеть невзгоды, вселяет веру в успех. Беззаветная преданность, мудрость и терпение матерей - это святые чувства, которые служат нам опорой в жизни, приносят радость и счастье.

Признательности родных заслуживают и наши бабушки, хранящие семейные традиции, незаменимые помощники в воспитании внуков. Сердечно желаем всем матерям здоровья, счастья, благополучия, взаимопонимания и благодарности от своих детей!

Н.М. Шувикова,

председатель Совета ветеранов

 
  		 
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