Дорогие наши мамы и бабушки! От всей души поздравляем вас со светлым и добрым праздником.

Празднование Дня матери - это замечательная возможность выразить свою благодарность за все, что делают наши мамы. Материнская любовь делает нас сильнее, помогает преодолеть невзгоды, вселяет веру в успех. Беззаветная преданность, мудрость и терпение матерей - это святые чувства, которые служат нам опорой в жизни, приносят радость и счастье.

Признательности родных заслуживают и наши бабушки, хранящие семейные традиции, незаменимые помощники в воспитании внуков. Сердечно желаем всем матерям здоровья, счастья, благополучия, взаимопонимания и благодарности от своих детей!

Н.М. Шувикова,

председатель Совета ветеранов