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Встреча с главой Печать
23.11.2023 07:47

Глава Дубны М.А. Тихомиров проведет встречу с жителями по вопросам работы общественного транспорта. Встреча пройдет в формате «выездной администрации».

«Знаем, что одной из самых проблемных тем в городе остаётся работа общественного транспорта, - отметил, анонсируя встречу, Максим Андреевич. - Этому наболевшему вопросу посвятим «выездную администрацию», где я, мои заместители, представители подрядчика встретимся с жителями, выслушаем мнения и ответим на вопросы. Обязательно обсудим соблюдение расписания, имеющиеся маршруты, оплату проезда и его стоимость».

Всех неравнодушных жителей ждут 23 ноября, в четверг, в 18:30 в здании вокзала «Большая Волга».

 

 
  		 
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