9 ноября в ДК «Октябрь прошел городской Форум здравоохранения. Это масштабное мероприятие позволило выстроить живой диалог представителей здравоохранения - руководителей лечебных учреждений Дубны с жителями города. Судя по всему именно такого общения горожанам явно не хватает. В рамках форума дубненцы узнали из уст представителей медицинского сообщества много полезной и важной информации. А еще смогли сами задавать вопросы, высказывать предложения. Активное взаимодействие медиков с горожанами началось уже в фойе ДК, где были развернуты информационные стенды разных лечебных учреждений, а их сотрудники проводили консультирование по самым разным вопросам. Самая же важная информация прозвучала в зале, когда началось общение медиков с горожанами. Но прежде каждый из руководителей лечебных учреждений - городской больницы, стоматологической поликлиники, медсанчасти №9, подстанции скорой медицинской помощи и реабилитационного центра - представили подробные доклады о работе: что сделано за прошедшие год-два, что предстоит сделать в ближайшей перспективе. Говорили о новых отделениях, о недавно открытом в МСЧ-9 сосудистом центре, об оснащении современным оборудованием больниц и поликлиник, а также о кадровых задачах, которые хоть и не так быстро, как хотелось бы, но все же решаются. Как отметил глава города Максим Андреевич Тихомиров, подводя итоги форума, «жителей по большей части интересуют простейшие вещи: как записаться к нужному врачу, как получить лекарство. Поэтому мы с командой решили изменить подход: не ждать, когда человек обратится к нам, а выйти на разговор самим. Власть должна быть максимально полезна людям и отвечать на все запросы, которые возникают». Максим Андреевич поблагодарил дубненцев за активность, а руководителей и сотрудников медицинских учреждений Дубны - за готовность пообщаться с горожанами в формате диалога. Вопросов от пришедших на форум горожан было действительно много. Ответы на многие из них удалось получить уже в рамках мероприятия, какие-то взяты в более детальную проработку. Так, например, главный врач Дубненской больницы Игорь Викторович Давронов в формате живого общения ответил на самые волнующие вопросы жителей, касающиеся оказания плановой и неотложной медицинской помощи, работы поликлиник, записи к участковым врачам и узким специалистам, рассказал о льготном лекарственном обеспечении, взаимодействии с жителями. Он подчеркнул, что в больнице организована работа сервисов обратной связи с пациентами - «горячая линия», медчат Дубна.Здоровье, страницы в социальных сетях. В дополнение, по просьбе жителей, в ближайшее время во всех регистратурах появятся телефоны информационно-справочной службы. И.В. Давронов разъяснил, что в настоящее время в левобережной взрослой поликлинике №2 полностью укомплектованы терапевтические участки - всего их 12. Ведут прием более 20 узких специалистов. Пока открытым остается вопрос о привлечении еще нескольких врачей - невролог, кардиолог. По их поиску продолжается активная работа. Педиатрическая служба детской поликлиники №2 полностью укомплектована врачами, в том числе профильными специалистами. А в следующем году администрацией города планируется благоустройство территории у детской поликлиники на левом берегу. Как только будут проведены все этапы лицензирования нового вида медпомощи, начнет прием детский и взрослый гастроэнтеролог. «Кадровый вопрос по-прежнему в центре внимания. Ежедневно проводим работу по их поиску. В обеспечении жильем приезжих специалистов помогает администрация города и большой комплекс мер соцподдержки для медиков в Подмосковье» - отметил главный врач. Он также напомнил о строительстве новой детской поликлиники в правобережной части города, где на амбулаторном этапе будет сосредоточена вся необходимая медицинская помощь, которую смогут получать дети разного возраста. Прием специалистов, оснащение современным медоборудованием и, конечно, комфортные условия пребывания. Главный врач также рассказал, что в декабре в поликлинику №1 будет поставлено современное диагностическое оборудование - маммограф и флюорограф. Заканчиваются ремонтные работы рентген-кабинета в левобережной поликлинике №2, после чего будет установлен новый рентген-аппарат. Завершаются подготовительные работы для переезда отделения гемодиализа в новые условия в хирургическом корпусе. Важное направление развития медицинской помощи для жителей - создание на базе Дубненской больницы Центра амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП). Оказание первичной специализированной медпомощи в амбулаторных условиях и в дневном стационаре. Сейчас ближайший ЦАОП расположен в г. Клин - удаленность от Дубны составляет почти 100 км. Продолжает свое развитие и МСЧ-9, где в последнее время произошли огромные перемены, о которых мы подробно уже не раз рассказывали на страницах нашей газеты и будем это делать и впредь. А пока хочется пожелать всем дубненцам крепкого здоровья, почаще обращаться к докторам для профилактики и при возможности не пропускать подобные мероприятия, как недавний форум. Ведь это хорошая возможность получить информацию из первых уст о возможностях сегодняшней медицины, и в первую очередь той, что представлена сегодня в Дубне. Анна Сухая Фото пресс-службы Администрации Дубны