В читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья в рамках проекта «Культурный код» снова вспоминали славные страницы истории Дубны и краеведческого клуба «Дубненский летописец». На этот раз предметом гордости и символом, культурным кодом нашего города стал самолёт МиГ-25, памятник которому установлен у входа в парк Авиастроителей. Выпуск этого «изделия» стал важной вехой не только в истории Дубненского машиностроительного завода им. Н.П. Фёдорова (ДМЗ), но и всего оборонного авиастроения СССР, России. Лекционный час «МиГ-25. Дубненская страница в отечественном авиастроении» собрал дубненцев, неравнодушных к истории своего города. Изучение истории МИГ-25 и работы Дубненского машиностроительного завода над ним было положено ещё в 2006 году с началом работы в библиотеке клуба «Дубненский летописец» под руководством Николая Николаевича Прислонова. Кадры и стенограмма заседания клуба «Освоение ДМЗ сверхзвукового самолёта МиГ-25» легли в основу нынешней лекции-воспоминания. И сегодня события 1960-1970-х лет вызывают неподдельный интерес у дубненцев разных возрастов: бывших и нынешних работников завода, ГосМКБ «Радуга», членов их семей и не только. Тема оборонного авиастроения и людей, способных решать стратегические государственные задачи, находить неординарные решения технических проблем, актуальна как никогда и в прошлом, и сейчас. Воспоминания бывшего директора завода Геннадия Алексеевича Савельева, заслуженного лётчика-испытателя СССР и Героя Советского Союза Владимира Николаевича Кондаурова, ветерана труда, бывшего инженера-технолога отдела главного металлурга ДМЗ Алевтины Александровны Третьяковой, бывшего ведущего инженера отдела сварки ДМЗ Вячеслава Александровича Черникова, записанные в 2006 г., снова перенесли слушателей в эпоху трудового энтузиазма, творческих технических поисков, патриотизма и решения важнейшей стратегической задачи - безопасности нашей страны и всего мира. Эта же нелёгкая задача стоит и сегодня перед работниками завода, КБ - значительной частью жителей дубненского Левобережья. Тема близка и понятна всем горожанам. Из воспоминаний участников проекта МиГ-25, созданного в ОКБ Микояна, стало понятно, насколько он был масштабен и инновационен по тем меркам. Особую роль в освоении самолета МиГ-25 сыграли инженеры и конструкторы Дубненского машиностроительного завода, где при работе по производству агрегатов самолета были внедрены новые технологические процессы. Потребовалось техническое переоснащение, создание новых материалов и целых цехов, освоение новых сложных видов и технологий сварки и металлообработки. Так, на ДМЗ появились свой отдел главного металлурга, гальванический цех, значимую роль сыграла центральная заводская лаборатория. Конечно, такой масштабный проект осуществлялся в тесном содействии и сотрудничестве с другими научными и производственными предприятиями авиационной отрасли: Всесоюзным институтом авиационных материалов, Научно-исследовательским институтом авиационных технологий и др. Работали творчески, дружно, помогая друг другу. В результате в 1960-х гг. появился уникальный для того времени самолёт - лёгкий скоростной истребитель-перехватчик с модификацией разведчика-бомбардировщика. Полёты натовских самолётов вблизи наших границ сразу прекратились. Подобные аналоги появились у США и их союзников значительно позже. На основе технической документации нашего завода было запатентовано и внедрено в практику по всей стране множество новаций и стандартов для авиа- и ракетостроения. Всё это было бы невозможно, если бы не люди - настоящие энтузиасты, творцы и знатоки своего дела: конструкторы, инженеры, рабочие. Они понимали, насколько важно то, чем они занимаются, чтобы сохранять хрупкое стратегическое равновесие и мир. Поэтому работали над каждым элементом общей большой задачи ответственно. Руководство это ценило, стараясь создать здоровый психологический климат в коллективах, решать социальные проблемы, принимало во внимание идеи как опытных работников, так и молодых специалистов. Эти хорошие традиции сохраняются на предприятии и сегодня. Слушатели тепло благодарили за сохранение памяти о значимых событиях и выдающихся людях нашего города, а также за интересную информацию о предприятиях Дубны. У входа в парк Авиастроителей можно полюбоваться памятником самолёту МИГ-25, установленным по инициативе Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя Владимира Николаевича Кондаурова. Возле самолета находится стенд в форме открытой книги с информацией о сверхзвуковом истребителе-перехватчике, на котором установлено 29 мировых рекордов, в том числе абсолютный рекорд высоты полета - 37650 метров. Алла Соболева