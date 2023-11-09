Впервые в Дубне в Медико-санитарной части №9 ФМБА России начал работу проект «Медицинский патруль», в рамках которого не просто терапевт, а бригада медицинских работников посещает на дому маломобильных граждан: пожилых людей старше 80 лет, инвалидов I и II группы, участников СВО, а также членов их семей старше 80 лет, чтобы провести профилактический медицинский осмотр и оказать плановую медицинскую помощь. Цель проекта - регулярный осмотр и профилактика серьезных заболеваний у маломобильных пациентов.

Нескольких пациентов уже посетил Арсений Кузнецов - гериатр Медико-санитарной части. Визит врача не случайный: все пациенты старше 80 лет. С каждым врач провел длительную беседу, подробно обсудил ранее назначенное лечение, при необходимости скорректировал, а также оценил результаты лабораторных и диагностических исследований в динамике. Медсестра, сопровождавшая доктора, сняла ЭКГ, благодаря современному медицинскому оборудованию уже через пару минут с кардиограммой ознакомился врач-кардиолог ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России. Необходимые лабораторные исследования тоже проведут, для этого с собой все для забора и транспортировки крови, которые затем передаются

в лабораторию МСЧ №9, где в кратчайшие сроки проведут назначенные доктором исследования.

При наличии показаний пациента посетят узкие специалисты ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России (дерматолог, сосудистый хирург, эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог и другие), а также врач ультразвуковой диагностики с мобильной аппаратурой, чтобы провести необходимые исследования.

Визит гериатра был долгожданным для первых пациентов «Медицинского патруля»: «Проработав долгое время врачом, я понимаю, что зачастую нужно мнение не одного врача, а врачебного коллектива, что не всегда получается в один приход в поликлинику, - поделилась впечатлениями от приема Нина Федоренко, одна из первых пациентов. - Когда доктор пришел к тебе и сам хочет с тобой поговорить, беседа идёт совсем иначе. Приходите к нам почаще, дорогие доктора!».

Пациенты и их родственники уже оценили преимущества такого подхода и проявляют активность: за сутки call-центр ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России зафиксировал более 30 звонков, связанных с работой «Медицинского патруля».

Стоит отметить, что в рамках программы «Медицинский патруль» специалисты оказывают только плановую медицинскую помощь: при состояниях, требующих оказания экстренной медицинской помощи, необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи, а при признаках вирусных заболеваний - участкового врача.

Чтобы получить помощь «Медицинского патруля», необходимо позвонить по единому номеру call-центра ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России 8 (496) 213-90-12.