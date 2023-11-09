В школе №1 обсудили предстоящий капитальный ремонт. С родителями и педагогами встретились глава города Максим Тихомиров и директор учебного заведения Александр Руденко.

Здание старейшей школы Дубны построено в 1937 году. По президентской программе ремонт с благоустройством территории будет выполнен до 1 сентября 2024 года.

Ранее наш муниципалитет не участвовал в подобных масштабных проектах, которые подразумевают не только капитальный ремонт, но и техническое переоснащение.

Встречи с родительской общественностью разделили на два блока: для дошкольного звена и старших классов. Обсудили все нюансы: объем работ, сроки, а главное – организацию учебного процесса и питание детей.

Ребята будут учиться только в первую смену. Сохранятся все кружки и секции, внеурочная деятельность, группа продленного дня.

Начальные классы временно переберутся в детские сады, четвертые-пятые – в гимназию №3, шестые-седьмые – в школу №5, восьмые-одиннадцатые – в школу №10.

В ближайшее время будет определен подрядчик, который займется проектированием, а затем капремонтом здания и благоустройством территории.