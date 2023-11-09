СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Главный врач на связи Печать
09.11.2023 07:16

В Дубненской больнице работает «горячая линия» главного врача.

В целях улучшения обслуживания населения и при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой и неотложной форме, повышения качества оказания медицинской помощи, а также уменьшения сроков решения проблем пациентов в Дубненской больнице организована работа «горячей линии» главного врача.

Позвонив на «горячую линию» главного врача, можно оставить свое обращение, предложения, замечания по работе поликлиник и специалистов, диагностических и вспомогательных кабинетов, оставить мнение по удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи.

Часы работы службы - с 09:00 до 18:00 в рабочие дни. Для соединения с оператором «горячей линии» жителю необходимо позвонить на единый номер 8(498)602-0359 доб. 18 022.

 
  		 
< Ноября 2023 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)