В Дубненской больнице работает «горячая линия» главного врача.

В целях улучшения обслуживания населения и при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой и неотложной форме, повышения качества оказания медицинской помощи, а также уменьшения сроков решения проблем пациентов в Дубненской больнице организована работа «горячей линии» главного врача.

Позвонив на «горячую линию» главного врача, можно оставить свое обращение, предложения, замечания по работе поликлиник и специалистов, диагностических и вспомогательных кабинетов, оставить мнение по удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи.

Часы работы службы - с 09:00 до 18:00 в рабочие дни. Для соединения с оператором «горячей линии» жителю необходимо позвонить на единый номер 8(498)602-0359 доб. 18 022.