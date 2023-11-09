Напоминаем, что в Дубне продолжается экологическая акция по сбору отработанных автомобильных покрышек.

До 15 ноября дубненцы могут привозить отработанные шины на площадку «Мегабак», принять участие в фотоконкурсе и выиграть сертификат на покупку новых шин. В нашем городе такая площадка расположена по адресу: ул. Тверская, д. 28а.

Чтобы принять участие в розыгрыше сертификатов, необходимо сделать интересное фото с шинами на площадке «Мегабак» и разместить его в социальной сети Вконтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак.

После окончания акции будут отобраны самые интересные фотоработы, а победители получат сертификаты на покупку новых шин.