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Новые шины взамен старых Печать
09.11.2023 07:16

Напоминаем, что в Дубне продолжается экологическая акция по сбору отработанных автомобильных покрышек.

До 15 ноября дубненцы могут привозить отработанные шины на площадку «Мегабак», принять участие в фотоконкурсе и выиграть сертификат на покупку новых шин. В нашем городе такая площадка расположена по адресу: ул. Тверская, д. 28а.

Чтобы принять участие в розыгрыше сертификатов, необходимо сделать интересное фото с шинами на площадке «Мегабак» и разместить его в социальной сети Вконтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак.

После окончания акции будут отобраны самые интересные фотоработы, а победители получат сертификаты на покупку новых шин.
  		 
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