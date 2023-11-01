Репетиция зимы - по-другому сюрпризы погоды, которые обрушились на наш регион в начале этой и в конце прошлой недели, и не назовешь: то снегопад, то оттепель. До наступления зимних холодов, уверяют синоптики, еще далеко, но периодически снежные бури будут накрывать города Центральной России. И бороться со снежными навалами коммунальщикам все же придется.

В Дубне в минувшие выходные и особенно в понедельник была самая настоящая снежная зима. Коммунальные службы города были приведены в режим усиленной работы. Как отметили в Администрации города, в настоящее время в уборке города задействованы 78 дорожных рабочих, дворников и уборщиков общественных территорий, а также 22 единицы коммунальной техники: комбинированные дорожные машины (КДМ), тракторы, грейдер, пескоразбрасыватели.

По всем вопросам, в том числе относительно уборки и расчистки дорог и тротуаров от снега, дубненцы могут обращаться в Муниципальный центр управления регионом (МЦУР). Горячая линия работает в будни с 9:00 до 18:00 по телефону 8(916) 691-60-67. По этому же номеру в мессенджерах WhatsApp и Telegram в круглосуточном режиме можно передать информацию, прикрепив фото или видео. Городские службы будут оперативно реагировать на обращения горожан.

Фото пресс-службы Администрации Дубны