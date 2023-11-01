Более пятидесяти сотрудников ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка приняли участие в Дне донора, который проходил на предприятии на прошлой неделе. Такая традиция - сдавать кровь организованно в трудовых коллективах, есть на многих предприятиях, входящих в Союз машиностроителей России и Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». На ГосМКБ «Радуга» этой традиции уже несколько десятков лет. Долгие годы работники КБ сдавали кровь адресно, когда она была необходима кому-то из горожан или сотрудников. И вот уже больше десяти лет на МКБ регулярно организуют Дни донора, когда каждый желающий может пополнить банк крови и ее компонентов Московского областного центра крови. - Желающих сдать кровь на предприятии традиционно много, - отмечает заместитель начальника управления кадровой и кадрово-социальной политики ГосМКБ Наталья Владимировна Осипова. - На этот раз на День донора пришли 59 сотрудников, 50 из них были допущены к кроводаче. Большинство сотрудников, конечно, сдают кровь уже не первый раз, есть среди них, можно сказать, свои рекордсмены: кто-то сдает кровь пятый, кто-то десятый или даже пятнадцатый раз. И очень радует, что приходят совсем молодые работники, в том числе ребята, которые только что устроились на предприятие. Одной из первых в этот день сдала кровь фельдшер медицинского пункта Светлана Романова. Светлана Георгиевна вспоминает, что первый раз она много лет назад сдавала кровь в горбольнице, когда еще только пришла работать на «Скорую помощь». Кровь тогда понадобилась роженице, и она, не задумываясь, отправилась на кроводачу вместе с коллегами. Так сдача крови стала со временем хорошей привычкой. Как медику ей не нужна дополнительная мотивация: просто знает, что ее кровь спасет чью-то жизнь. И этого достаточно. Эта же мотивация у каждого, кто приходит сдавать кровь. Ни денежная компенсация, ни два выходных дня, которые в обязательном порядке предоставляются донору, не перевесят чашу весов с осознанием того, что ты помог кому-то сохранить жизнь. Первый раз сдавал кровь сотрудник ОК-2 Альберт Аслаев. На предприятии молодой человек работает около пяти месяцев. Пример коллег, которые уже не первый раз участвуют в Дне донора на предприятии, оказался в хорошем смысле слова заразительным. «Почему решил сдать кровь? Ответ очевиден, - говорит Альберт. - Просто есть желание помочь людям». Для сотрудника бухгалтерии предприятия Алексея Циренкова это уже четырнадцатая по счету кроводача. - На предприятии я сдавал кровь впервые. Все очень хорошо организовано, - рассказывает Алексей. - Обычно я участвовал в городских Днях донора на разных площадках: и на левом берегу, и на правом в поликлинике. Мотивация простая: хочу быть полезным людям и действительно надеюсь, что моя кровь кому-то спасет жизнь. Положительный пример, как говорят, тоже заразителен. Глядя на своих активных коллег, многие решаются прийти на День донора впервые. Александр Сыров, специалист первой категории отдела 5, председатель Совета молодых специалистов, точно так же, пообщавшись с коллегами, в 2020 году сдал кровь впервые. На этот раз сдал кровь сам и сагитировал нескольких ребят. - Я всегда хотел сдать кровь, и когда появилась возможность сделать это на предприятии, - говорит Александр, - не задумываясь, пошел на День донора. Помню, рядом со мной тогда сидела очень миниатюрная хрупкая коллега с книжкой в руках и что-то читала. Ее спокойный настрой произвел положительное впечатление на всех тогда сидящих в соседних креслах. Сдача крови в принципе важна в обычные дни, а сейчас, в рамках специальной военной операции, важнее вдвойне. Это понимает каждый из нас, поэтому никому не нужно объяснять, насколько донорство сегодня необходимо. По статистике ежедневно в нашей стране около 5 000 человек нуждаются в переливании крови или ее компонентов. Искусственных аналогов крови пока не изобрели, а потому на помощь человеку может прийти только человек, сделав такое простое и в то же время благородное дело - сдать кровь. В День донора на прошлой неделе сотрудники ГосМКБ «Радуга» сдали более 22 литров крови для детей, онкологических больных, раненых бойцов… Спасибо им за человечность, неравнодушие и за спасенные несколько десятков жизней, ведь по статистике один донор за кроводачу спасает несколько человек. Анна Сухая Фото автора