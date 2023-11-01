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Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем народного единства! Печать
01.11.2023 18:42

День народного единства - праздник новый, учрежденный всего 18 лет назад. Праздник, напоминающий о героических страницах отечественной истории, сегодня обретает особый смысл. Россия вновь проходит через испытания, сражается за свое будущее. И сегодня как никогда важны единство и сплоченность. Многим произошедшее в 1612 году казалось чудом. Страна была разодрана на клочья. Поляки прорвались на Русь еще в 1605 году. С севера наседали шведы, у которых были свои виды на Кремль. И в этой почти безнадежной обстановке нижегородский староста Кузьма Минин обращается с призывом создать народное ополчение. Его призыв подхвачен. Воеводой ополчения становится князь Пожарский. Ополчение доходит до Москвы, изгоняет поляков. Постепенно восстанавливается порядок. Россия спасена!

Мы - те, кто любит и ценит Россию, едины в патриотическом чувстве, как во времена Минина. Желаем всем дубненцам здоровья, мира и достатка.

Н.М.Шувикова, председатель городского Совета ветеранов

 
  		 
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