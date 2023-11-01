В Дубне избрали нового председателя Совета депутатов городского округа. Им стал Евгений Углов, а заместителем - Андрей Тамонов. До этого Андрей Владимирович возглавлял горсовет на протяжении трех лет, а Евгений Дмитриевич был его заместителем.

Как пояснил Андрей Тамонов, причиной для сложения полномочий стал возросший функционал по основному месту его работы в Объединенном институте ядерных исследований, с трудом удается все успевать.

Евгений Углов - также сотрудник ОИЯИ и кандидат физико-математических наук, занимает должность помощника главного инженера, депутатом стал в 2014 году, в 2019-м избран на второй срок.