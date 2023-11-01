СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Новый председатель Печать
01.11.2023 18:42

В Дубне избрали нового председателя Совета депутатов городского округа. Им стал Евгений Углов, а заместителем - Андрей Тамонов. До этого Андрей Владимирович возглавлял горсовет на протяжении трех лет, а Евгений Дмитриевич был его заместителем.

Как пояснил Андрей Тамонов, причиной для сложения полномочий стал возросший функционал по основному месту его работы в Объединенном институте ядерных исследований, с трудом удается все успевать.

Евгений Углов - также сотрудник ОИЯИ и кандидат физико-математических наук, занимает должность помощника главного инженера, депутатом стал в 2014 году, в 2019-м избран на второй срок.

 
  		 
< Ноября 2023 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)