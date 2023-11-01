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Диалог с медиками Печать
01.11.2023 18:42

В администрации города прошла встреча руководителей учреждений системы здравоохранения наукограда с жителями. В начале мероприятия с приветственным словом обратился к жителям глава Дубны Максим Тихомиров, отметив важность таких встреч и их эффективность.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов ответил на вопросы жителей. Прежде всего это кадровое обеспечение, возможности для привлечения специалистов, вопросы доступности и записи на прием к терапевтам, узким специалистам, получение льготных препаратов, работа регистратур и «горячей линии» главного врача, способы взаимодействия с населением.

«Для привлечения специалистов разного профиля ежедневно проводим активную работу. В ближайшее время к работе в поликлинике №2 левобережного района приступит врач-онколог. После лицензирования нескольких видов медицинской помощи у нас начнут вести прием узкие специалисты - гастроэнтеролог, ревматолог и другие. На сегодняшний день поликлиника № 2 полностью укомплектована участковыми терапевтами, детские поликлиники тоже полностью обеспечены педиатрами, в поликлинике №1 продолжаем также решать вопрос с обеспечением терапевтами», - сказал Игорь Давронов.
  		 
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