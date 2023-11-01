Продолжение. Начало в № 42 1959 год. По инициативе комсомольцев ОИЯИ в г. Дубне на общественных началах начала работать секция самбо (тренер Л. Молчанов), что положило начало развитию этого вида спорта в городе. Август. Силами комсомольцев и молодёжи Дубны в парке на набережной реки Волги построена и пущена в эксплуатацию открытая танцевальная площадка, ставшая любимым местом отдыха дубненцев. Октябрь. Впервые в дубненской городской комсомольской организации проведён осенний легкоатлетический кросс «Золотая осень», положивший начало проведению в городе на регулярной основе такого рода спортивных состязаний среди молодежи. 21-22 мая. Дубненский ГК ВЛКСМ организовал первый слет туристов городов Дубны и Иваньково, положив начало их традиционному проведению на многие десятилетия вперед. 23 июня. В Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ запущен первый импульсный реактор на быстрых нейтронах, создание и пуск которого было предметом активного участия комсомольцев лаборатории. 20 августа. Комитет ВЛКСМ в ОИЯИ провел первый комсомольский субботник на строительстве спортпавильона ОИЯИ (ныне Дом физкультурника ОИЯИ), ставшем ударной комсомольской стройкой, который был сдан в эксплуатацию в январе 1962 г. 9 сентября. На вооружение ВВС и ВМФ СССР принята авиационно-ракетная система К-20, оснащенная крылатой ракетой Х-20, в создании которой активно участвовали молодые авиастроители г. Иваньково - филиала ОКБ-155 (позднее МКБ «Радуга») и авиапредприятия. 13 декабря. На вооружение ВМФ СССР принят ракетный комплекс П-15, в создании которого участвовали молодые конструкторы, инженеры, рабочие г. Иваньково - филиала ОКБ-155 и авиапредприятия. 1961 год. 7 мая. При участии комитета ВЛКСМ в ОИЯИ в институтской части города открыт самодеятельный радиоклуб, в котором многие годы активно занималась молодежь Института и других организаций. Июнь-июль. Сводная комсомольско-молодежная бригада строителей из г. Дубны ударно работала на строительстве Кремлевского дворца съездов, за что была награждена вымпелом ЦК ВЛКСМ. 1 сентября. В институтской части города открылась школа №8 (ныне гимназия №8 им. академика Н.Н. Боголюбова), при строительстве которой комсомольцы и молодежь города отработали безвозмездно на субботниках и воскресниках свыше 8 тысяч человеко-часов. Октябрь. Комсомольцы города Дубны приняли активное участие в массовых субботниках по благоустройству дворов и вновь застраиваемых улиц: Ленинградской, Мичурина, Мира, Интернациональной. В левобережной части города введена в эксплуатацию поликлиника, над строительством которой шефствовали комсомольцы авиапредприятия и горбольницы. 1962 год. 4 января. Молодые ученые Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ В.П. Михеев, В.П. Перелыгин, А.А. Плеве вместе со своими старшими коллегами стали соавторами открытия явления спонтанного деления атомных ядер в возбужденном состоянии. Март. Более 30 выпускников училища механизации сельского хозяйства №10 г. Дубны по окончании училища выехали работать на целину. 4 апреля. Группой советских ученых, в числе которой были и молодые сотрудники ОИЯИ В.И. Петрухин и Л.И. Пономарев, заявлено о научном открытии «Явление захвата отрицательно заряженных ионов ядрами химически связанного водорода». 12 апреля. На вооружение ВВС СССР принята авиационная система К-11, созданная дубненскими авиастроителями, в числе которых были и молодые конструкторы, инженеры и рабочие филиала ОКБ-155 и авиапредприятия. 12 июля. Молодые ученые Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ В.А. Карнаухов, Г.М. Тер-Акопьян, В.Г. Субботин, Л.А. Петров заявили о научном открытии «Протонный распад радиоактивных ядер». 9 декабря. При участии комитета ВЛКСМ в ДСО «Труд» ОИЯИ организована туристическая секция. 30 декабря. Комсомольская организация г. Дубны заняла второе место в областном соревновании по сбору металлолома, положив начало её лидирующему положению в нём на протяжении многих лет. Декабрь. Комсомольцы Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ создали комсомольско-молодёжное конструкторское бюро. 1963 год. Январь. В комсомольской организации города созданы первые посты и штабы «Комсомольского прожектора», которые на протяжении многих лет боролись с бесхозяйственностью и недостатками на предприятиях, в организациях, по месту жительства. В движении за звание «Ударник коммунистического труда» участвовало 4546 юношей и девушек. Работала 191 комсомольско-молодежная бригада коммунистического труда. Март. При комитете ВЛКСМ дубненского авиапредприятия создан Совет молодых специалистов. По инициативе ГК ВЛКСМ в Дубне создан самодеятельный парашютно-планерный клуб, ставший подлинным центром развития этих видов спорта вплоть до начала 70-х годов. 9 апреля. Молодыми учеными Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Е.Д. Донцом, В.А. Щеголевым и В.А. Ермаковым заявлено о научном открытии «Явление образования изотопа 102-го элемента периодической системы Д.И. Менделеева», названного в 1994 году нобелий (No). 14 июля. В институтской части города начала работать новая гостиница «Дубна», шефство над строительством которой осуществляли комсомольцы институтской части города. Июль-август. В совхозе «Талдом» в с. Стариково впервые работал спортивно-трудовой лагерь старшеклассников г. Дубны, организованный комитетом ВЛКСМ в ОИЯИ. За месяц работы учащиеся пропололи 6,3 га свёклы, пересушили 150 тонн зерна, участвовали в заготовке кормов и вывозе минеральных удобрений на поля. Эта инициатива получила развитие в Подмосковье, и такого рода лагеря (ЛТО) просуществуют в городе вплоть до 1989 г. 7 августа. В открытом первом в городе ресторане «Дубна» создан и начал работать комсомольско-молодежный коллектив. Сентябрь-октябрь. Комсомольцы провели субботники и воскресники по благоустройству города. Учащиеся школы № 8 высадили парк на набережной реки Волги, комсомольцы авиазавода строили картодром, спортгородок, благоустраивали новый кинотеатр «Юность». 29 октября. Молодые ученые Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ В.И. Лущиков, А.В. Стрелков, Ю.Н. Покотиловский вместе с другими научными сотрудниками Института стали соавторами научного открытия «Явление удержания медленных нейтронов». 8 ноября. Молодые ученые Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Ю.А. Батусов, С.А. Бунятов, В.А. Ярба, вместе со своим старшим коллегой В.М. Сидоровым заявили о научном открытии «Явление двойной перезарядки пи-мезонов». Материал подготовил Николай ПРИСЛОНОВ Продолжение следует