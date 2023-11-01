Удивительный старик Джо! Я про Байдена, конечно. Кто ж может быть удивительнее. Таких Джо больше нет. У него жизнь висит на нитке, а он думает о прибытке, как у нас в народе говорят. Споткнётся опять он, не дай Бог, не трогали б уже, а то самоубьётся на трапе, и что? Он - раритет старинный, единственный такой, незнамо какой дорогущий! Байдена надо поберечь, до выборов ж как-то дотащить, а они его запросто так таскают по миру, по трапам скакать заставляют. Байден на трап самолёта, и мир замирает, сосредотачивается на ступеньках: дойдёт-не дойдёт, а потом тихо и осторожно выдыхает. А зачем старик на Ближний Восток летит? Эх, Джо, Джо! Вместо того, чтобы думать, как не отправиться раньше времени туда, куда каждый в своё время отправится, ты лезешь, где огрести можно не только самому, но и всем ШША (поскольку есть некоторые штаты, которые желают конкретно выйти из этой страны - Техас, к примеру, и Калифорния, - то называю их по-своему Што ли Штаты Америки - ШША, стало быть). У старика Джо есть конкретные мечты: избраться на второй срок (а то ж засадЮт и его и сынка, а пока президентствует, не имеют права) и… подавить Путина. Мечты масштабные, что тут скажешь. Да и дед вообще сам по себе масштабный. Намедни заявил: «Ради Бога, мы ведь США - самая могущественная страна за всю историю человечества. Не во всем мире, а за всю историю. Мы можем позаботиться об обеих странах (Украине и Израиле - ред.) и при этом поддерживать нашу обороноспособность на международной арене». И конгресс боевой, старику под стать, заявил: « … Вашингтон обязан готовиться к одновременной вoйнe и с Россией, и с Поднебесной, учитывая при этом вариант ядерного противостояния». А Ближний Восток куда дели? Знать уже про него забыли. Зовсим с глузду зъихалы?! Чи шо?! О великой раскорячке да об ядрёной войне мечтают! Ну да, думают, до них не долетит её пепел. Вот дурачки-то. Нынче всё и до всего долетает. Давно знать пора. Бесстрашный свой же вездесущий славный американец Хёрш предупреждает: «Израильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие разрушений США японского города Хиросима, только без ядерного оружия». А Байдену не страшно. Давно ШША не хиросимились и очень хочУт. Ой, чё-то бывшие американские президенты заплавали в Средиземном море. А понятно, это старик решил авианосцами побаловаться. Израилю похвалился поначалу: я вам 2 тысячи моих мальчиков-морпехов привёз. Израиль лезть в Газу боится, откладывает: во всём виновата погода - облачно как бы. Как знакомо! Как по-украински! Иранцы при этом несколько выдохнули: понаблюдаем, говорят, погодим. Грозный дед Байден было приказал разнести Хамас на атомы, но через 5 минут заявил, что США не планируют участвовать: сами давайте, сами. И потом заявил: мы будем сдерживать Израиль от удара по Палестине. Американцы - заклятые друзья Израиля - всему миру объяснили, что Газу бомбанул Израиль американской авиабомбой. А у Хамаса и авиации-то нет. А потому Израиль! И всё тут. Израиль понимает, что поход на Газу для него плохо закончится, так как на Ближнем Востоке все против него (поэтому не возражает, чтобы его сдерживали). Что Ближний Восток? Вон Южная Африка за палестинцев. А Израиль уже наобещал звездюлей палестинцам навешать, не отступишь, надо выполнять обещанное. А как? Если сунется, то исчезнет на фиг, в лучшем случае скукожится до неприличия. Вот Израиль с ШША изображают: ой, держите меня семеро, а то всех переколочу. Нетаньяху подтвердил решение мочить Хамас до конца. Иран готов нанести превентивный удар по Израилю. Эх, жаль Вольфыча нет, а то бы всё сейчас расставил по своим местам. Говорил же, помню: в 2024 году выборов в США не будет. А что будет? Поживём - увидим. Да-а-а, сначала-то США пообещали поучаствовать в таком знатном замесе, но отползли, потому как их предупредили: сунетесь, и ваши военные базы взлетят не в воздух, а на воздух. Палестина и Израиль друг друга стоят. Ох, допихаются, чувствую я, ох, допихаются до ядрёной окончательно! Дед-то с виду маразматик, а понимает: надо Израиль всё равно по-тихому незаметненько подтолкнуть по-умному на страшное, и тогда на его фоне ШША - просто лапочка для всего мира. А то провал за провалом, нацепляли на себя дряни всякой, как собака блох. Пусть другие поболе замажутся. А спросить можно? Дедушка Джо, а ты чего карманную собачонку по кличке Зеля не взял? Она так скулила, так скулила, с тобой просилась. Незалежной попрошайке не удалось потусоваться с сильными мира да по традиции поклянчить чего не то. Но дяденьки (безжалостные какие!) сказали: сидеть, где сидишь. Мы тут по-взрослому решаем, без тебя. И так тошно, а тут ещё ты. И вообще, ты какой-то опасный: как появишься, то после тебя отставки да неприятности. Палестина и Израиль друг друга стоят. Попробуй разберись с ними! Хамас разместил свою штаб-квартиру под больницей, мирными прикрылся, покинуть опасную территорию им не дал, ну Израиль и шарахнул по больнице, чтоб Хамас разнести в дым, а заодно и детей разнёс. Чего жалеть? Это их дети. Пусть они сами о них и думают. И как с этими чертями разбираться? Они ребята с размахом, за один только первый день войны ухайдокали 1,4 тыс. человек. Да и не верит американцам никто. Помнят, как в Ираке 250 тысяч военных шли с белым флагом сдаваться, а их военные США в упор расстреляли. Зато в Сомали больше не суются, потому как за 15 минут 15 морпехов не стало. Дедушка Джо свою седую репку чесал-чесал, думал-думал, да так и не удумал ничего. Уехал. Хотел в Иорданию, да не пустили. Ну как жить? Тут ещё с Блинкеным неприятность случилась: Саудовский принц продержал его целую ночь в ожидании и принял только утром. Совсем за гегемона уже не считают! Погодите у меня, я вам ещё покажу. И конгресс США хорош! Так и не выбрал спикера! Знать, специально: нет спикера - нет законов, нет и закона о 100 млрд долларов на войны. Джо, будучи в сердцах, заявил: «Представьте, что произойдет, если мы объединим всю Европу, а Путина наконец подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал». Ты чего в еврозагончике и баррелькиных садах объединять собрался? Да ещё Путина давить?! У себя прыщи на з-нице дави или в лучшем случае виноград. На твои банки консервные в Средиземном море Путин российские МиГ-31 послал. Правильно, надо над нейтральной зоной в Чёрном море воздушное пространство патрулировать. Слишком много и часто всякий гнус там летать стал. Жить мешает. А самолёты оборудованы системой «Кинжал», откинжалят, если что. Они могут: у них дальность свыше 1000 км со скоростью девять махов. Так что, Джо, дави лучше прыщи да ассистентов позови, сам не справишься. А ещё «Стратфорд» констатирует, что началась война евроатлантистов с миром ислама. Запад начинает тонуть в... конфликтах. А вы в чём думали? В д-ме? И в этом тоже. Потому как в Лондоне снесли кошерный ресторан напрочь, а в Берлин вернулись страшные времена, когда стены домов украшали надписи «Убей еврея!», звёзды Давида, свастика. Хотели? Получите! Дообнимались с незалежными нациками. На днях как-то в Ницце, в Каннах свет отрубился. Сроду такого не бывало, чтоб в роскошных виллах на Лазурном берегу со свечками носились. Да-а-а, говорят, что где-то в южных Альпах технический инцидент случился. Если его только не терактом называют. Да и клопы из Парыжу и Лондону никуда не делись. Не хочУт. Им там хорошо. Ну так сама себе удовольствие Европа организовала. Санкции против российской древесины объявила? Объявила. А древесину Россия обрабатывала противопаразитарным составом. Европа гордо отказалась и сказала: мы сами. И от паразитов тоже сами. Ну, сами так сами, мы пошли. Древесину, вроде, из Бразилии повезли, а средство действительно сами сообразили. Но компоненты, видимо, какие-то не те. Клопам их средство очень понравилось. И с противопаразитарным не склалось. Вот уж удивительно: клопы и те за нас. От клопов не по себе делается: примета есть такая - нашествие саранчи, клопов и тараканов всяких - это перед войной. На грядущую или уже идущую войну не удивляюсь, глядя на дебильный фэйс министра обороны Мелкобритании Шапса. Вопрос: где они их таких куют? Вот такие министры наобороняют, они войны жаждут, зазывают её. А монархи залива, если объединятся, поднимут цены на нефть, и вам, европейцы, полная хана. Ближневосточный конфликт всё набирает обороты. Нелох подсуетился и родителей своих из Израиля в Египет перетащил. А вообще, израильтяне, после гибели детишек в Палестине вам никому никуда не убежать. Слишком узким стал мир, и покажется он вам с овчинку. Вот уже и Ливан подтягивается к драке, то-то американское посольство из Бейрута выковыривается. Израильтяне в бомбоубежищах сидят, потому как Хезболла уже регулярно атакует Израиль. В еврозагончике, в его польском углу тоже дела интересные творятся. Выборы прошли, возня пошла. Старый знакомый Лех Валенса заявил: Польша на пороге гражданской войны. Паны за власть и портфели дерутся. Вот те на! Ещё войнушка в Европе никак грядёт! Вам одной мало?! В Европе и без войны стреляют. Шведских футбольных фанатов убили и ещё сколько-то европейцев. Убийца - мусульманин. А ты что ж, Европа, себе думала? Будешь Коран жечь, а тебя граждане мусульмане любить будут? На Ближний Восток то ли Олаф, то ли олух хер-р-р Шольц прилетел в Тель-Авив. Летел вопросы решать, а его со свитой под сирену фэйсами на бетон уложили. Упал и стал валяться. Потом посмотрел-посмотрел то ли Олаф, то ли олух на всё это и улетел через 3 часа. Зачем приезжал-то? А на бетонке аэродрома израильского поваляться, понятно же. Когда и где ещё такой кайф словишь? Осень - время сложное. Особенно для Гретты, которая всемирно известная. Она почему-то по Лондону шарахается. А мы-то все знаем: где Гретта, там жди беды: либо теракты, либо кабели портятся. Ой, тут снова хохлостан прославился! Суданский «Голос арабов» рассказал: на авиабазе в Хартуме суданские военные избили укропских вояк. За что? Как за что? За дело: укропы поддержали израильтян. Получили по чокнутой башке? И хорошо. Там вам не тут. А то привыкли гавкать где ни попадя. Судан - страна мусульманская, страна строгого шариата. А теперь ехайте оттедова, пока башка на месте и ещё только побитая! А тут NBS News повеселило: «Макдоналдс» отправил израильским военным и волонтёрам гуманитарный прокорм - гамбургеры. На что мусульманские страны сказали: харчеваться теперь будем в других забегаловках. В Катаре и Турции свои макдоналдсы тоже выделили помощь, но уже палестинцам. И пошли они гамбургерами воевать. А Путин дело президентское делает: переговоры провёл с лидерами Сирии, Египта, Саудовской Аравии, Ирана, Израиля. Теперь в Китае с Си вопросы решает, а Лавров в КНДР. На что Запад до белых глаз с ума сходит. Вот Грузия молодец! Запустили процедуру импичмента своей президентке-француженке. Уходить никак не хочет. Плохо ли зарплату приличную иметь да за государственный счёт по миру вояжировать! Но, чувствую, что её уйдут. И правильно. Найдётся свой президент - родившийся, проживавший и проживающий в Грузии. А у вас, мадам, только фамилия грузинская. И больше ни-че-го. Россия переживает: что ж народы убиваются ни за что ни про что! И вместе с 25 странами написала резолюцию по перемирию в Палестине. Хорошая такая резолюция написалась, но не понравилась, блокировали. Кто? А кони в пальто - США, Франция, Великобритания, Япония. Япония воду отравила из-за Фукусимы, а теперь возмущается, что Россия и Китай запретили её рыбу покупать. Не-не-не, кушайте сами, мы своё, своё поедим. Но Япония возмущается, запрет отменить требует. Не-е-е, запреты отменять не собираемся. И ещё введём. Тут вот Лайма кормилица дотявкалась. В Генпрокуратуре лежит обращение, в котором сказано, что Вайкуле поддерживает Украину, высказывается против СВО, а денежки зарабатывает в России. Присосалась, кормилица. И теперь её бизнес в России проверяется. И не только её. Ещё одни поющие трусы под названием Вера Брежнева проверяют. И будет она тогда Прежнева. С 2022 года живёшь в Италии и живи, и бизнес свой туда же забирай. Еврозагончик саморазрушается самозабвенно. И пусть готовится к ещё большим пинкам судьбы. Но смотрю на Китай: стремление к развитию, созиданию, невзирая ни на что. Два мира - два кефира, как когда-то мы смеялись в советском детстве. Марина КРИВОНОСОВА