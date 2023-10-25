|
25.10.2023 21:27
|
В четверг, 26 октября, в КМЦ «Инициатива» (ул. Ак. Балдина, д.2) с 18:00 до 20:00 состоится встреча руководителей учреждений системы здравоохранения наукограда с жителями.
Во встрече примут участие начальник Медсанчасти №9 Ирина Ивановна Ларионова, главный врач Дубненской больницы Игорь Викторович Давронов, главный врач Дубненской стоматологической поликлиники Ольга Борисовна Новикова, и директор лечебно-реабилитационного центра «Дубна» Наталья Николаевна Волощенко и главный врач Дубненской подстанции скорой медицинской помощи Владимир Геннадьевич Неня.
Руководители медицинских учреждений расскажут о текущей работе, перспективах развития и планах на будущее. В центре внимания будут вопросы льготных категорий граждан, работа узких специалистов в поликлиниках и амбулаториях округа, открытие новых социальных объектов и открытые записи на приемы врачей.