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Встреча жителей и врачей Печать
25.10.2023 21:27

В четверг, 26 октября, в КМЦ «Инициатива» (ул. Ак. Балдина, д.2) с 18:00 до 20:00 состоится встреча руководителей учреждений системы здравоохранения наукограда с жителями.

 

Во встрече примут участие начальник Медсанчасти №9 Ирина Ивановна Ларионова, главный врач Дубненской больницы Игорь Викторович Давронов, главный врач Дубненской стоматологической поликлиники Ольга Борисовна Новикова, и директор лечебно-реабилитационного центра «Дубна» Наталья Николаевна Волощенко и главный врач Дубненской подстанции скорой медицинской помощи Владимир Геннадьевич Неня.

Руководители медицинских учреждений расскажут о текущей работе, перспективах развития и планах на будущее. В центре внимания будут вопросы льготных категорий граждан, работа узких специалистов в поликлиниках и амбулаториях округа, открытие новых социальных объектов и открытые записи на приемы врачей.
  		 
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