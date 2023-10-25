На предприятии ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка (является членом Союза машиностроителей России и входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») сегодня насчитывается несколько десятков трудовых династий. Дед, сын, внук, мама, дочка, бабушка… Таких семей, где трудятся сразу несколько поколений дубненцев, на МКБ действительно немало. И в этом есть особенная ценность. Принадлежность к трудовой династии, недаром же говорят сами руководители и кадровики, повышает у ее представителей профессиональную ответственность, придает еще большую значимость такому понятию, как преемственность поколений. И для каждого предприятия его трудовые династии - это гордость и огромная ценность. Сегодня мы расскажем о династии, чей трудовой стаж уже давно перешагнул столетний рубеж - это династия Гуденко - Седовых. История этой семьи на предприятии на сегодняшний день сложена тремя поколениями, а заложил ее в далеком 1964 году тогда еще совсем молодой выпускник Таганрогского радиотехнического техникума Евгений Гуденко, попав на МКБ по распределению. Начинал свой трудовой путь Евгений Николаевич в энергомеханическом цеху инженером-электриком, а несколько позже перешел в ОК-7, где проработал до самой пенсии ведущим конструктором и даже одно время возглавлял бригаду. Работать на ГосМКБ всегда было престижно, а попасть на предприятие - очень непросто. По распределению на МКБ приезжали молодые ребята со всех уголков страны и, проработав некоторое время, влюбившись в сам город и в тогда еще совсем юное предприятие, закреплялись на нем на долгие годы. Так вышло и в жизни Евгения Гуденко. Именно здесь, на «Радуге», он встретил свою вторую половинку - будущую супругу Людмилу (впоследствии Гуденко), с которой прожили в счастливом браке ровно 51 год. К сожалению, и Евгений Николаевич, и Людмила Алексеевна уже ушли из жизни, но семейные альбомы, которые мы перелистываем с их дочерью - Натальей Евгеньевной Седовой, начальником отдела кадров предприятия, сохранили так много счастливых моментов из личной жизни и трудовых будней… - Про родителей я могу рассказывать часами, - с этих слов, наполненных большим теплом и дочерней любовью, начала свои воспоминания о маме и отце, всю свою трудовую деятельность посвятивших нашему КБ, Наталья Седова. - Существует утверждение, что дети родителей не выбирают. Я же благодарна судьбе, что родилась именно в этой семье, потому что у меня были прекрасные родители. Они, к сожалению, рано ушли из жизни, но оставили очень много счастливых воспоминаний своей семье и, конечно, добрую память коллегам, которые с годами стали хорошими друзьями. Будучи гуманитарием, я не очень хорошо разбираюсь в технике, но, по словам коллег, папа был большой профессионал своего дела, - продолжает Наталья Евгеньевна, вспоминая трудовой путь своего отца. - Жгуты, разъемы, кабели - это была его стихия, в них он очень хорошо разбирался. И коллеги обращались к нему за консультацией даже когда папа вышел на пенсию, частенько звонили ему домой. Очень тесно отец дружил с Карасевым Всеволодом Федоровичем и Ананьевым Евгением Прокофьевичем - это те самые коллеги, которые с годами переросли в друзей. - Он был из тех самых «кулибиных», которые все время что-то мастерят и изобретают, - вспоминает Наталья. - Домой, например, ему все знакомые приносили фены, утюги, самую разную аппаратуру, и он без труда все это чинил. Папа был человек очень активный: бегал на лыжах, занимался волейболом… Владимир Николаевич Трусов не раз вспоминал, как они играли вместе в волейбол. Я тоже помню, как мы еще совсем детьми ходили на стадион болеть за нашу волейбольную команду, хоть толком тогда ничего не понимали в этой игре. С годами Евгений Николаевич перешел на более спокойные виды спорта - увлекся рыбалкой, особенно зимней, даже участвовал в соревнованиях по рыбной ловле, которые проводились на «Радуге», играл в шахматы, ходил с коллегами в походы, в том числе за клюквой. На «Радуге» всегда была активная спортивная, профсоюзная жизнь, и Людмила и Евгений Гуденко принимали в ней самое активное участие. Фото семейного альбома восстанавливают события тех лет в самых ярких красках, хоть тогда они, фотокадры, и были еще черно-белыми. Вот Евгений Николаевич с коллегами из седьмого отделения на субботнике, дружно несут бревно. А вот и Людмила Алексеевна: за кульманом - немного строгая, сосредоточенная. Или другой кадр, где она на «освещенке» на очередных лыжных забегах… Кстати, Людмила Алексеевна пришла на предприятие тоже совсем юной девчушкой сразу после дубненского вечернего авиационного техникума. Работала в ОК-4 конструктором. Профессиональную деятельность совмещала с работой в детском секторе профкома, где много лет занималась организацией детского летнего отдыха, новогодними подарками и др. В том, что родители были такими активными в спорте, в общественной жизни, во многом заслуга именно предприятия, говорит Наталья, потому что все условия, созданные на нем, подталкивают тебя регулярно заниматься физкультурой и спортом, отстаивать честь своего подразделения на соревнованиях и спартакиадах, поддерживать, как сегодня принято говорить, корпоративный дух. А еще Людмила Алексеевна и Евгений Николаевич - оба ветераны труда, имеют государственные и ведомственные награды, многочисленные благодарности от предприятия, их портреты были занесены на Аллею славы предприятия. Евгений Николаевич, например, дважды был награжден знаком «Победитель соцсоревнования», а имя Людмилы Алексеевны, когда ей было всего 19 лет, за трудовые успехи было занесено на городскую Доску почета. Сама Наталья Евгеньевна Седова трудится на предприятии вот уже 28 лет, и все из них - в отделе кадров. Выбор места работы тогда, почти три десятка лет назад, был не случаен. Наталья видела пример родителей, жила, еще будучи ребенком, во многом жизнью КБ, поэтому в какой-то момент этот выбор был для нее предопределен. - На МКБ я пришла самым рядовым служащим, в отдел кадров, - рассказывает Наталья. - Отдел кадров тогда возглавлял Василенко Юрий Васильевич, а заместителем генерального директора по кадрам тогда был Галаган Леонид Михайлович. Отдел находился в то время на территории проходной ДМЗ. Спасибо моим коллегам, и в первую очередь Юрию Васильевичу и Леониду Михаиловичу, за то, что меня всему научили в моей работе практически с нуля. Работа в отделе кадров действительно сложная. Здесь нужно быть и психологом, и иметь педагогические навыки, потому что люди разные, с разными умениями и характерами. А твоя задача - понять: подходит этот человек или не подходит для работы на предприятии, какие у него проблемы, можно ли их решить. Нужно обладать большим объемом знаний и умений, знать Трудовой кодекс и все изменения, которые вносятся в законодательство, поэтому мы все время обучаемся и повышаем свою квалификацию. Династию, заложенную дедом, продолжил и его внук - сын Натальи Евгеньевны Максим Седов. Он работает на предприятии уже пятый год, трудится в цехе 33 оператором станков с ЧПУ, причем за время работы уже успел получить очередной разряд. Работа, признается парень, нравится, и в первую очередь высокий уровень организации на производстве. Есть возможность карьерного роста, предусмотрен большой социальный пакет, очень развита работа на предприятии по линии Совета молодых специалистов (слеты, конкурсы), а также спортивное направление - было бы время и желание, и ты обязательно найдешь себя в той или иной спортивной команде МКБ. Анна Сухая P.S. Как мы уже сказали, общий трудовой стаж династии Гуденко - Седовых уже давно перешагнул 100-летний рубеж, и это не предел. И есть какое-то особенное чувство ответственности, признаются Наталья Евгеньевна и ее сын Максим, когда ты не просто работаешь на МКБ, а продолжаешь дело своего отца и деда, трудишься рядом с людьми, которые помнят твою маму и бабушку… Это и есть частица твоей личной истории, истории твоей семьи, которая становится неотъемлемой частью истории предприятия.