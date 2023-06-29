22 июня, в День памяти и скорби, в сквере Авиастроителей на левом берегу и на братских могилах на Большой Волге прошли памятные митинги. Дубненцы, пришедшие в этот день к мемориалам, почтили память всех, кто отдал свои жизни во имя победы в Великой Отечественной войне. - 22 июня - самая печальная дата в сердце каждого из нас, - сказал, обращаясь к собравшимся заместитель главы Администрации Дубны Н.Ю. Мадфес. - Этот день разделил на «до» и «после» жизни и судьбы многих миллионов людей. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», - это обращение слушали в тот день миллионы жителей Советского Союза, но мало кто понимал, что до этой победы еще целых 1418 дней. Дней героизма, сражений, гибели очень многих людей. Миллионы не услышали слово «Победа»… Но все это было не напрасно, потому что именно эта победа сплотила наш народ, сделала сильной нашу страну. Наша современная Дубна находится на той территории, которая буквально была в пяти минутах от войны. Сюда враг не дошел. В Конаково фашисты были, в Твери были, и они рвались к Москве. И важный плацдарм был связан именно с Иваньковской ГЭС. Но сюда они тоже не подошли. Многие наши с вами соотечественники работали на оборонных предприятиях Большой Волги и Левобережья, Иванькова. Многие отправились в эвакуацию и уже там ковали победу, приближая ее своим трудом. Это все то, о чем мы должны помнить, чтобы фашизм никогда не возродился. И Дни памяти и скорби никогда не должны исчезнуть из нашей истории, потому, что пока мы помним, мы сила и мы достойные потомки тех поколений, которые приближали победу в Великой Отечественной войне. - Война ворвалась в нашу жизнь неожиданно, круто изменив весь уклад жизни всех советских людей, - отметила, выступая перед горожанами, председатель городского Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова. - Уже в первый день войны, 22 июня 1941 года, из поселка Иваньково ушли на фронт мужчины. И потом за ними уходили все новые и новые бойцы. Трудно сегодня перечислить всех поименно: кто погиб, кто не вернулся с поля боя, а также тех, кто дошел до победы. Но мы точно знаем, что из поселка Иваньково и близлежащих населенных пунктов на фронт ушло около двух тысяч бойцов. Из них более семисот назад не вернулись. Многие дубненцы награждены орденами, медалями, стали героями Советского союза. И когда мы говорим о героях, то мы вспоминаем и тружеников тыла, потому что на них в годы войны легли все тяготы военной жизни: они рыли окопы, строили блиндажи, работали на тяжелом производстве… Минутой молчания почтили дубненцы память всех погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы и венки к монументам. А вечером, когда стемнело, монумент на братских озарил яркий свет зажженных свечей. Десятки горожан пришли, чтобы поддержать всероссийскую патриотическую акцию «Свеча памяти», посвященную 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Вместе с волонтерами, активистами, общественниками, молодежью и неравнодушными горожанами сотни свечей зажег и врип главы Администрации Дубны Максим Андреевич Тихомиров. Слова «ДУБНА ПОМНИТ» еще долго горели яркими огоньками в память о всех земляках, которые не вернулись с поля боя… Анна Сухая Фото автора и пресс-службы Администрации Дубны