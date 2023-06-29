СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Высокое звание Печать
29.06.2023 04:08

Звания «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» удостоен главный врач Дубненской городской больницы Игорь Давронов.

Высокую награду Игорю Викторовичу вручил губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьёв.

- Прежде всего, я хочу поблагодарить Андрея Юрьевича за оказанное внимание, доверие и высокую оценку моей работы, - отметил главный врач ДГБ. - Для меня большая честь получить эту награду из ваших рук. Хочу поблагодарить за постоянную поддержку со стороны Первого заместителя Председателя Правительства Светланы Анатольевны Стригунковой и Министра здравоохранения Московской области Алексея Ивановича Сапанюка, особенно это ощущалось в тяжелый период ковидной пандемии.

Также Игорь Викторович отметил командную работу сотрудников всей больницы, которые являются, по словам главврача, его поддержкой и опорой. «Это награда и заслуга всего коллектива», - подчеркнул он.

Подготовила Людмила Петрова
  		 
< Июня 2023 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)