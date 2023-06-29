Звания «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» удостоен главный врач Дубненской городской больницы Игорь Давронов.

Высокую награду Игорю Викторовичу вручил губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьёв.

- Прежде всего, я хочу поблагодарить Андрея Юрьевича за оказанное внимание, доверие и высокую оценку моей работы, - отметил главный врач ДГБ. - Для меня большая честь получить эту награду из ваших рук. Хочу поблагодарить за постоянную поддержку со стороны Первого заместителя Председателя Правительства Светланы Анатольевны Стригунковой и Министра здравоохранения Московской области Алексея Ивановича Сапанюка, особенно это ощущалось в тяжелый период ковидной пандемии.

Также Игорь Викторович отметил командную работу сотрудников всей больницы, которые являются, по словам главврача, его поддержкой и опорой. «Это награда и заслуга всего коллектива», - подчеркнул он.

Подготовила Людмила Петрова