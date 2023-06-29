СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Здравпункт заработал! Печать
29.06.2023 04:08

С 22 июня специалисты Медико-санитарной части №9 ФМБА России начали прием в цифровом здравпункте, размещенном в здании гостиницы «Резидент-отель».

Среди услуг, которые будут оказываться в здравпункте, прием терапевта (с выдачей больничного листа), выполнение назначенных манипуляций (уколы, капельницы), забор анализов, а также ЭКГ и УЗИ.

Получение медицинских услуг возможно как на платной основе, так и бесплатно по полису ОМС при условии прикрепления на медицинское обслуживание в МСЧ-9. Прикрепиться можно в здравпункте при наличии полиса ОМС, паспорта и СНИЛС.

Обслуживаться в новом цифровом здравпункте смогут как работники компаний-резидентов и управляющей компании ОЭЗ «Дубна», так и жители наукограда.

Режим работы здравпункта: вторник и четверг с 08:30 до 12:30.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»
  		 
< Июня 2023 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)