С 22 июня специалисты Медико-санитарной части №9 ФМБА России начали прием в цифровом здравпункте, размещенном в здании гостиницы «Резидент-отель».

Среди услуг, которые будут оказываться в здравпункте, прием терапевта (с выдачей больничного листа), выполнение назначенных манипуляций (уколы, капельницы), забор анализов, а также ЭКГ и УЗИ.

Получение медицинских услуг возможно как на платной основе, так и бесплатно по полису ОМС при условии прикрепления на медицинское обслуживание в МСЧ-9. Прикрепиться можно в здравпункте при наличии полиса ОМС, паспорта и СНИЛС.

Обслуживаться в новом цифровом здравпункте смогут как работники компаний-резидентов и управляющей компании ОЭЗ «Дубна», так и жители наукограда.

Режим работы здравпункта: вторник и четверг с 08:30 до 12:30.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»