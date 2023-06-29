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29.06.2023 04:07
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21 июня исполнилось 20 лет ветеранской организации завода «Тензор».
Поздравляем с юбилеем и выражаем глубокую благодарность за активную жизненную позицию Совету ветеранов завода «Тензор» и всем ветеранам завода в лице бессменного руководителя Совета Надежды Борисовны Бородулиной.
В настоящее трудное время многие ветераны завода совместно с Советом ветеранов Большой Волги включились в мероприятие по оказанию помощи солдатам в зоне боевых действий: отправке посылок с теплыми вещами, плетение маскировочных сетей. Спасибо им за это!
Желаем всем здоровья, счастья, взаимопонимания, выполнения задуманных идей и мирного неба. Так держать!
Городской Совет ветеранов, Совет ветеранов Большой Волги