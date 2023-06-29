21 июня исполнилось 20 лет ветеранской организации завода «Тензор».

Поздравляем с юбилеем и выражаем глубокую благодарность за активную жизненную позицию Совету ветеранов завода «Тензор» и всем ветеранам завода в лице бессменного руководителя Совета Надежды Борисовны Бородулиной.

В настоящее трудное время многие ветераны завода совместно с Советом ветеранов Большой Волги включились в мероприятие по оказанию помощи солдатам в зоне боевых действий: отправке посылок с теплыми вещами, плетение маскировочных сетей. Спасибо им за это!

Желаем всем здоровья, счастья, взаимопонимания, выполнения задуманных идей и мирного неба. Так держать!

Городской Совет ветеранов, Совет ветеранов Большой Волги