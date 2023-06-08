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Новый, надежный Печать
08.06.2023 08:12

Работы по укладке нового асфальтового покрытия в городе идут полным ходом. Так, на этой неделе было обновлено дорожное покрытие на улице Ленинградской на участке от ул. Векслера до набережной. По новому асфальту приятно передвигаться и водителям, и тем более пешеходам.

Участок длиной в двести с небольшим метров был оперативно заасфальтирован, и это только начало. Как отметил врип главы Администрации города М.А.Тихомиров, в ближайшее время также будет обновлено дорожное покрытие на проезжей и пешеходной части на Большой Волге. Речь идет о проезде от ул. 9 Мая до ТЦ «Орбита» (тротуар - 148 м, дорога - 302 м), а также на участке дороги и тротуаре в Левобережье, на улице Володарского: от ул. Макаренко до ул. Центральной (тротуар - 246 м, дорога - 514 м).

К середине июня, как рассчитывают в городской администрации, будет также отремонтирована дорога на ул. Блохинцева (467 м) и тротуар (281 м).

По информации пресс-службы Администрации Дубны
  		 
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