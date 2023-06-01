Совет ветеранов Большой Волги плетет маскировочные сети для наших бойцов. Кропотливую и достаточно монотонную работу выполняют с улыбками на лицах и подбадривая друг друга. И вот уже очередная сеть готова!

Буквально пару недель назад председатель Совета депутатов Дубны А.В. Тамонов вручил ветеранам благодарственные письма за досрочную сдачу маскировочной сети 3х6. И вот уже очередная сеть отправлена бойцам. Работы много, сети нужны сразу в нескольких подразделениях, с которыми поддерживают связь дубненские волонтеры, так что присоединиться к работе могут все желающие.

Кстати, на помощь ветеранам уже пришли школьники. Девочки быстро освоили технику плетения и внесли свою лепту в изготовление маскировочного инвентаря.

Анна Владимирова