На еженедельном совещании губернатора с Правительством Московской области и главами городских округов обсуждались темпы реализации в нашем регионе нацпроекта «Жилье и городская среда» по переселению жителей из аварийных домов.

Как отметил Андрей Юрьевич, в этом году завершается программа по жилью, которое признали аварийным до 2017 года. Для ускорения процесса, помимо прочего, использовались сертификаты на переселение, по которым квартиру можно было купить в любом городе Подмосковья.

В 2024 году в 40 городских округах, включая Дубну, стартует следующий этап: расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года. Напомним, что в нашем городе признаны подлежащими сносу 16 многоквартирных жилых домов, количество жителей - 551 человек.

В концепцию программы реновации, включающей аварийный и ветхий жилой фонд, вошли три приоритетные территории. Первоочередные мероприятия планируются в отношении:

- 20 домов (шесть признаны аварийными) на улицах Вокзальной, Железнодорожной, Дачной, Заречной, Интернациональной и Дачном переулке;

- 13 зданий (восемь домов признаны аварийными) на улицах Тверской и Октябрьской.

Администрацией городского округа разработаны две концепции комплексного развития территорий (мастер-планы) и направлены на согласование в Министерство жилищного комплекса Московской области. Начало строительства запланировано на 2024 год.