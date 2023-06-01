СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Расселение из аварийного жилья Печать
01.06.2023 08:02

На еженедельном совещании губернатора с Правительством Московской области и главами городских округов обсуждались темпы реализации в нашем регионе нацпроекта «Жилье и городская среда» по переселению жителей из аварийных домов.

Как отметил Андрей Юрьевич, в этом году завершается программа по жилью, которое признали аварийным до 2017 года. Для ускорения процесса, помимо прочего, использовались сертификаты на переселение, по которым квартиру можно было купить в любом городе Подмосковья.

В 2024 году в 40 городских округах, включая Дубну, стартует следующий этап: расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года. Напомним, что в нашем городе признаны подлежащими сносу 16 многоквартирных жилых домов, количество жителей - 551 человек.

В концепцию программы реновации, включающей аварийный и ветхий жилой фонд, вошли три приоритетные территории. Первоочередные мероприятия планируются в отношении:

- 20 домов (шесть признаны аварийными) на улицах Вокзальной, Железнодорожной, Дачной, Заречной, Интернациональной и Дачном переулке;

- 13 зданий (восемь домов признаны аварийными) на улицах Тверской и Октябрьской.

Администрацией городского округа разработаны две концепции комплексного развития территорий (мастер-планы) и направлены на согласование в Министерство жилищного комплекса Московской области. Начало строительства запланировано на 2024 год.

 
  		 
< Июня 2023 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)