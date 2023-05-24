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Работа на набережной Печать
24.05.2023 19:27

Как сообщил врип главы Дубны М.А. Тихомиров, в этом сезоне продолжатся работы по реконструкции Комсомольской набережной, начатые прошлым летом. Концепция сохранится: любимое место для прогулок дубненцев и гостей города должно быть красивым и комфортным.

Вместе со специалистами городской администрации, представителями Совета директоров градообразующих предприятий и строительных организаций М.А. Тихомиров обсудил работы, которые предстоит провести в летние месяцы. Так, необходимо облицевать лиственницей оставшиеся «треугольники», оформить скамейки и восстановить спуски к воде, отремонтировав ступени.

Средства в городской бюджет заложены, проектно-сметная документация подготовлена. На днях стартует конкурс на определение подрядчика. Завершить благоустройство планируется ко Дню города.
  		 
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