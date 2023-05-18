Около ста километров преодолела команда ГосМКБ «Радуга» (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») за четыре дня байдарочного похода. Пролегал маршрут по реке Тверца - левому притоку Волги. Живописные берега реки, берущий свое начало из Вышневолоцкого водохранилища, привлекают ежегодно тысячи туристов-байдарочников. Команда «Радуги» проложила свой маршрут - по местам боевой славы наших земляков. Традиционно байдарочный сезон на МКБ открывают на майские праздники. В этом году, поскольку график работы предприятия очень напряженный, решили идти в сплав исключительно в выходные дни - с шестого по девятое мая, не захватывая рабочие даты. Финишировала наша группа в День Победы в посёлке Медное. Там же организовали памятный митинг у мемориала павшим воинам. Быстрая, хоть и без особых опасностей, река Тверца и впрямь живописна. Скорость движения по ней даже у экипажей новичков (а на этот раз было немало и таких, кто пошёл на байдарке впервые) была в среднем 8 км/ч. Приличный темп! И на такой вот скорости нужно было и грести, и по сторонам не забывать посматривать, ведь те места буквально дышат историей, и в первую очередь историей военных лет. - Вдоль левого берега реки, - рассказывает председатель первичной профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга» Максим Николаевич Щербаков, он же руководитель похода, - в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны советских войск. Находился здесь Калининский фронт. И сегодня по берегам видны окопы. Конечно, за восемь с лишним десятков лет они заросли травой и сосняком, но их чёткие очертания все ещё хорошо сохранились. Также повсюду много братских могил - мемориальные таблички с высеченными на них именами бойцов напоминают о бессмертном подвиге солдат, сложивших головы на поле боя. 9 мая, в День Победы, команда «Радуги» финишировала в посёлке Медное. Там же у центрального мемориала состоялся митинг. Сотрудники предприятия, ежегодно в этот день возлагавшие венки и цветы в Дубне, в сквере Авиастроителей, на братских могилах на Большой Волге, не нарушили традиции и на этот раз, пусть и вдали от дома. Десятки живых гвоздик легли к подножию монумента в память о подвиге советского народа и в знак величия нашей Победы… Чувства радости и одновременно скорби, которые вызывает у нас у всех этот праздник, выразили Максим Николаевич Щербаков и Павел Сергеевич Гришин - заместитель главы администрации Дубны, который также на этот раз отправился с коллективом предприятия в байдарочный поход. Своими детскими воспоминаниями поделился старейший участник похода, ребёнок военных лет В.А.Рыков. Владимир Алексеевич - не просто заядлый турист, не пропустивший, пожалуй, ни одного серьезного похода на МКБ, но ещё и удивительный рассказчик, замечательный фотограф и надёжный наставник, с которым в любом походе, будь уверен, - не пропадёшь: знает все опасности и мели. Четыре дня пролетели незаметно. Позади интереснейшие экскурсии по удивительным местам русского зодчества, посещение могилы Анны Керн - музы великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Тёплые (в плане эмоций) вечера у костра и вкуснейшие завтраки, обеды и ужины с наваристым гороховым супом с ароматом дымка, итальянскими макаронами и стратегическим запасом сала с чесноком - от всех хворей и болезней в походе. Запомнится и внезапно налетевшая метель! Такое было впервые в походе на байдарках. Суровые моменты… Но сегодня они вспоминаются с улыбкой и желанием вновь проложить какой-то новый маршрут и покорить его под флагами «Радуги» в команде таких же стойких и отважных коллег. Анна Сухая Фото Владимира Рыкова