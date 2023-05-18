Нынешний апрель знаменателен проведением Дня благотворительного труда и на территории города, и в Московской области, и в стране. Нас с детства учат милосердию, отзывчивости, умению помочь нуждающимся от чистого сердца, делать добро, ничего не требуя в ответ. Помня об этом, не ищем поводов для хороших дел, но День благотворительного труда - значимое напоминание и возможность внести в эту помощь свой вклад. Коллектив МКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (предприятие входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и является членом Союза Машиностроителей России) вместе с горожанами и страной без малого 20 лет встречает Праздник труда, участвуя в Дне благотворительности. По устоявшейся многолетней традиции работники Конструкторского бюро собирают средства, которые направляются на важные социальные нужды, их тематика и список адресатов обширны. Например, первый раз, это было в 2003 году, коллектив предприятия собрал деньги на помощь детскому дому «Надежда». Тогда на собранные средства провели ремонт здания. Затем благотворительный сбор был направлен на помощь ветеранам и пенсионерам Дома-интерната «Рождественский». Через год работники ГосМКБ оказали помощь Дубненскому реабилитационному центру «Бригантина». В течение двух лет (2007 и 2008 годы) благотворительные взносы предприятия перечислялись в горбольницу на приобретение первого аппарата МРТ. В 2013 году в рамках Дня благотворительного труда МКБ поддержало акцию «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями - на перечисленные в городскую администрацию деньги в учреждениях здравоохранения города были установлены пандусы. Не менее семи раз коллектив предприятия участвовал в благотворительной акции в поддержку детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор», впервые такая поддержка лагерю была оказана в 2014 году. К юбилейным годам празднования Дня Победы коллектив МКБ также перечислял средства на благоустройство парка Ветеранов ВОВ и конкретно для ветеранов Великой Отечественной. Так, в 2015-м в честь 70-летнего юбилея Великой Победы собранные средства были перечислены в городскую общественную организацию ветеранов на приобретение необходимых ветеранам вещей. В 2016 году благотворительные деньги коллектива пошли на замену асфальтового покрытия в парке Ветеранов в левобережной части города и его благоустройство. Средства работников ГосМКБ участвовали и в восстановлении аварийного участка дороги на городское кладбище в деревне Федоровка. Помощь коллектива ГосМКБ «Радуга», оказанная в рамках Дней благотворительного труда, охватывает огромное количество направлений, причем направления могут меняться, а механизм сбора средств остается неизменным. Работники сами определяют сумму, которую просят удержать из зарплаты. То есть здесь нет никакой обязаловки. Сегодня как никогда для коллектива актуален девиз «Все для фронта, все для Победы!». Предприятие работает над основной задачей, от решения которой многое зависит на передовой. Кроме того, работники активно помогают нашим защитникам, задействованным в зоне специальной военной операции, собирая средства, необходимые для приобретения медикаментов, электронной аппаратуры и других нужных вещей. В прошлом году благотворительную акцию провели дважды. Весной в рамках Праздника труда предприятие оказало помощь загородному лагерю «Сосновый бор», а в ноябре 2022 года коллектив собрал около полутора миллионов рублей и направил их в городской фонд «Сопричастность» для поддержки мобилизованных граждан нашего города и членов их семей. И вот вновь принято совместное решение администрации и профкома предприятия о проведении Дня благотворительного труда в помощь военнослужащим, принимающим участие в СВО. Акция в настоящее время проводится на всех предприятиях Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в состав которой входит «Радуга». В рамках благотворительной акции централизованно закуплено все необходимое на уровне корпорации. Порядок следующий: работники ГосМКБ перечислили средства в Корпорацию, и там, исходя из потребностей боевых частей, закуплены специализированные средства. Сбор денежных средств прошел очень активно, так что наш эшелон помощи отправился бойцам в зону СВО вовремя. Татьяна Крюкова