Май - особенный месяц, когда цветет и благоухает природа, месяц, богатый на важные события в жизни страны. В мае состоялась традиционная встреча в школе № 1, на которую приглашают всех дубненских ветеранов. Объявления развешиваются в самых людных местах, оповещаются все Советы ветеранов городских микрорайонов, многие пожилые люди получают персональные приглашения. Здесь рады каждому, и атмосфера радушия чувствуется во всём. Приветствуя присутствующих, директор первой школы А.И. Руденко подчеркнул, что основная тема встречи - 78-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в результате которой ценой огромных жертв наш солдат отстоял свободу нашей Родины и освободил мир от коричневой чумы фашизма. В зале звучит голос Юрия Левитана, который читает обращение Советского правительства к народу, в котором говорится о вероломном нападении фашистской Германии 22 июня 1941 года на нашу страну без объявления войны. Заканчивается обращение словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Александр Иванович подчеркнул, что в условиях текущего момента, в сложных условиях специальной военной операции на Украине, эти лозунги снова очень актуальны. Сегодня наш народ сплочен, как никогда. Мы гордимся мужеством наших солдат, сражающихся с нацистами, и оказываем им моральную и материальную поддержку. С учётом современной обстановки в День Победы отменяется шествие «Бессмертного полка», но его можно провести в других форматах. Поэтому на митинг, организованный в школе, учащиеся пришли с портретами своих родственников, участников войны и тружеников тыла, и отдали дань памяти и уважения мужеству великих предков. Председатель городского Совета ветеранов Н.М. Шувикова поздравила всех с праздником Великой Победы. Это праздник навсегда в памяти и сердце каждого из нас. Наталья Михайловна отметила неоценимую роль ветеранов в патриотическом воспитании молодого поколения, их активное участие во всех городских общественных мероприятиях, в сборе материальных средств для жителей Донбасса. В настоящее время дубненские ветераны участвуют в акции «От чистого сердца», осуществляя практическую помощь бойцам СВО в проведении их боевых операций, - изготавливают маскировочные сети. В основном этим важным делом заняты ветераны Большой Волги. Честь им и хвала. Наталья Михайловна поблагодарила руководство школы № 1 за многолетнее сотрудничество с ветеранской организацией, за внимание к людям старшего поколения, за преподаваемые детям практические уроки доброты. Постепенно зал превратился в сценическую площадку. Превосходное искусство танца, красоту костюмов показали воспитанники всеми любимого клуба «Буревестник», исполнив «Севастопольский вальс», «Три подружки» и «Платочки» в постановке педагога В.Ю. Мокрицыной. Валентину Юрьевну за постоянное сотрудничество со школой и педагогическое мастерство тепло поблагодарил Александр Иванович и вручил ей памятный приз. Впечатлило искусство танца первоклассников из прославленного коллектива «Калинка», отметившего своё 50-летие. Ну, а танец «Катюша» в исполнении десятиклассниц, как и сама песня, из года в год становится нам ближе и дороже. Как и вокальное искусство Лены Обозновой с грустной, но обнадёживающей песней «Ты же выжил, солдат» и искромётной «На солнечной поляночке». На вечере прозвучало много стихов. И в военные годы с томиками стихов любимых поэтов шли в атаку на врага наши бойцы. Существует термин «окопная поэзия» - стихи, сочинённые в перерывах между боями, о войне и на войне. Читали их юные исполнители: Эля Сметанникова (1А класс), Лиза Волкова (3Б класс), Тая Знарикова (4А класс). Собственное, с любовью написанное стихотворение о своём прадедушке прочитал Влад Власов. Преодолевать волнение детям искусно помогал Александр Иванович. Ведь очень важно совершенствовать у ребят умение работать на аудиторию. Всех артистов тепло приветствовали зрители. В заключение концерта третьеклассники, держа перед собой рисунки и аппликации на тему войны и Победы, под песню «Мы рисуем этот мир» вручили каждому ветерану свои творческие работы. Это было по-настоящему трогательно. В свою очередь представители городского Совета ветеранов предложили сделать выставку этого детского творчества. Дети и взрослые вместе исполнили ставшую гимном нашей Великой Победы песню «День Победы». Показали своё творчество и ветераны. Группа вокального коллектива «Волжанка» исполнила песни на стихи нашего дубненского поэта-патриота Леонида Якутина «Не сдавайте Россию!» и «В лесу под Можайском». Проникновенно и необыкновенно душевно прозвучали в исполнении Людмилы Сергеевны Панкратовой песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова, романс «Осенняя роса» и песня «Берега, берега». Активная участница всех проводимых в школе вечеров встреч, оптимистичная, общительная Галина Ивановна Стогова задорно спела собственные частушки-складушки. Большая любительница поэзии Вера Николаевна Хорошко имеет в запасе стихи на любую тему. В этот день это было стихотворение «Быль» Нинели Бархатовой. Е.Н. Яцева прочитала стихотворение О. Белозёрова «У обелиска». Во время чаепития обменивались впечатлениями и пели любимые песни. А завершился прекрасный вечер словами приветствия и благодарности Нины Григорьевны Дьячковой, много лет отдавшей ветеранскому делу на посту председателя Совета ветеранов левобережья. Нина Григорьевна была ученицей третьего класса первого набора открывшейся в 1937 году школы №1. Здесь же учился её старший брат Михаил Разуваев, чьё имя увековечено на мемориальной доске погибших в годы войны учеников. Нина Григорьевна не смогла присутствовать на вечере, но просила передать сокровенные слова любви к своей школе: «Моё сердце всегда с нею, моей школой, она всегда в моей душе. Низкий поклон от меня всему коллективу и русское спасибо за их подвижнический труд не только в деле воспитания детей, но и за огромное внимание, уважительное отношение к людям старшего поколения. Это дорогого стоит. Пусть хранит вас всех Господь. Пусть будет у всех мир в душе, в семье и в стране. И с праздником Великой Победы!». Все мы с великим удовольствием присоединяемся к этим важным словам. Екатерина ЯЦЕВА Фото школы № 1