Накануне празднования 9 Мая в окнах дубненской горбольницы появились трогательные сюжеты - белые журавли, улетающие в небо, вечный огонь, георгиевская ленточка, алые гвоздики… Так сотрудники больницы поддержали акцию «Окна Победы», которая проходит по всей нашей стране, а также акцию «Георгиевская ленточка».

В память о наших ветеранах, фронтовиках миллионы российских окон в эти дни украшены праздничной атрибутикой этого Великого дня. Мы помним и гордимся вами, дорогие ветераны! Ваш подвиг бессмертен!