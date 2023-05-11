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«Окна Победы» Печать
11.05.2023 07:42

Накануне празднования 9 Мая в окнах дубненской горбольницы появились трогательные сюжеты - белые журавли, улетающие в небо, вечный огонь, георгиевская ленточка, алые гвоздики… Так сотрудники больницы поддержали акцию «Окна Победы», которая проходит по всей нашей стране, а также акцию «Георгиевская ленточка».

В память о наших ветеранах, фронтовиках миллионы российских окон в эти дни украшены праздничной атрибутикой этого Великого дня. Мы помним и гордимся вами, дорогие ветераны! Ваш подвиг бессмертен!
  		 
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