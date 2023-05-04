Как сообщили в городской администрации, утвержден график плановых отключений горячего водоснабжения на лето по районам города. Профилактические работы, необходимые для подготовки систем к следующему отопительному периоду, начнутся 19 июня и продлятся до 18 августа, максимальный срок их проведения - 14 календарных дней. - Котельная №1 Большой Волги: с 19 по 23 июня и с 17 по 21 июля. - Котельная №2 Александровки: с 14 по 18 августа. - Котельная №3 Левого берега: с 31 июля по 11 августа. - Котельная №4 «Центральная» и котельная № 5 «Восточная»: со 2 по 15 августа. С датами отключения каждого конкретного дома можно ознакомиться, воспользовавшись интерактивной картой коммунальных услуг http://mvitu.arki.mosreg.ru/mkd_map/.