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График отключения горячей воды Печать
04.05.2023 07:18

Как сообщили в городской администрации, утвержден график плановых отключений горячего водоснабжения на лето по районам города.

Профилактические работы, необходимые для подготовки систем к следующему отопительному периоду, начнутся 19 июня и продлятся до 18 августа, максимальный срок их проведения - 14 календарных дней.

- Котельная №1 Большой Волги: с 19 по 23 июня и с 17 по 21 июля.

- Котельная №2 Александровки: с 14 по 18 августа.

- Котельная №3 Левого берега: с 31 июля по 11 августа.

- Котельная №4 «Центральная» и котельная № 5 «Восточная»: со 2 по 15 августа.

С датами отключения каждого конкретного дома можно ознакомиться, воспользовавшись интерактивной картой коммунальных услуг http://mvitu.arki.mosreg.ru/mkd_map/.
  		 
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