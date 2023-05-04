Приближается 78-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне против фашизма. Муниципальная библиотека левобережья ведет активную работу в деле сохранения исторической памяти о подвиге героев, спасших страну и будущие поколения от уничтожения и порабощения. Книги, фильмы, встречи с ветеранами и детьми войны - всё это помогает рассказать молодому поколению о пережитом в те страшные годы. И, конечно, песни. В читальном зале состоялся концерт учеников класса педагогов Валентины и Юрия Карсаковых Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна», посвящённый этой героической странице русской и мировой истории. Заслуженный работник культуры Московской области Валентина Николаевна Карсакова и выпускник Московской консерватории Юрий Юрьевич Карсаков воспитали не одно поколение молодых талантов и отзывчивых душ. Их ученики - лауреаты и дипломанты вокальных конкурсов, неравнодушные к прекрасной музыке, поэзии люди, любящие свою Родину, её историю и культуру. Ведь учёба в хоровой школе - это больше чем изучение нотной грамоты и вокальной техники. Своим примером педагоги воспитывают личность, прививая лучшие человеческие качества, расширяя кругозор. На защиту Родины в «сороковые роковые» встали не только мужчины-солдаты. Война своими бедами не обошла и самых юных, беспощадно лишив их детства. А ведь так хотелось жить, радоваться, играть, учиться! Они не были супергероями без страха, но сумели наравне со взрослыми отстоять жизнь и свободу России. Об этом рассказала литературно-музыкальная композиция «Баллада о военном детстве». Юные артисты сольно и в ансамблях исполнили песни о юных партизанах и сынах полка, юнгах Северного флота, юных защитниках Москвы и блокадного Ленинграда («Сыны полка», «Орлёнок», «Песня о юном партизане». «Женька», «Зоя», «Песня казачонка», «Аджимушкай», «Песня о краснодонцах», «Песня о пионерах-героях» и др.). Война ворвалась в только начинающиеся жизни так внезапно и жестоко. Казалось бы, война и дети, война и юные девушки - понятия несовместимые. Тем не менее они не просто выживали, но вносили свой вклад в общее дело Победы: работали, как взрослые, без скидок на возраст, у станков, на полях, в госпиталях, на рытье окопов. Порой совершали чудеса храбрости и героизма - ходили в разведку, подрывали вражеские поезда и, к сожалению, погибали, но не сдавались и не предавали, будучи верными Родине и товарищам. А ещё вселяли в окружающих веру в Победу, надежду на будущее. Помогала не падать духом песня и письма. И в сюжете композиции немало тому примеров («Девчонка пела перед боем», «Солдатские письма» и др.). Педагоги Валентина и Юрий Карсаковы умеют найти подход не только к публике, но и к каждому солисту, подобрать подходящую песню, а между вокальными номерами поэтические вставки из душевных искренних слов, стихов и отрывков. Концертмейстеры Любовь Андреевна Киреева и Ада Шагеновна Беньяминова творили волшебство за клавишами пианино. Мальчики пели не просто вдохновенно, артистично, но с пониманием, осознанием важности темы. Старшие и младшие - все они как дружная музыкальная семья. Кто-то уже успел завоевать места на конкурсах, у кого-то всё ещё впереди. Но голос каждого важен и вливается в общее дело сохранения памяти о героях прошлого. Без чувства патриотизма и исторической памяти нет будущего у России. На примере учеников Валентины Николаевны и Юрия Юрьевича Карсаковых мы видим, что оно есть, причём талантливое и богатое интеллектуально, духовно. Хочется верить в мирное и светлое будущее наших детей. Для этого надо не только хорошо учиться, честно и старательно трудиться. Необходимо любить свою Родину, её историю, героев, ценить жизнь и красоту, добро. Об этом заключительные песни «Не забывайте нас», «Стоит Москва - стоит Россия». Публика и старшее поколение, пережившее войну детьми, родители, знакомые и друзья - все в едином порыве рукоплескали артистам и их педагогам в знак благодарности, дарили цветы. Заслуженно. Спрашивали о дальнейших планах и новых концертах. Интерес к хорошей музыке и патриотической теме не иссякает. Алла Соболева Фото Софьи Бодровой