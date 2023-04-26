Терапевтическое отделение круглосуточного стационара Дубненской горбольницы продолжило работу в новых условиях. Напомним, теперь оно располагается на 6-м этаже центрального корпуса больницы.

Долгое время терапевтическое отделение располагалось в неблагоприятных условиях старого лечебного корпуса. Жители не раз обращали на это свое внимание, поэтому было принято решение перевести отделение из старого корпуса в новый. Мощность терапевтического отделения составляет 63 койко-места (33 - терапевтических, 15 - неврологических, 15 - кардиологических). Пока что отрабатывается маршрутизация пациентов.

- Важным звеном в нашей работе является поиск решений и их реализация с целью повышения эффективности стационарной помощи. Размещение терапевтического отделения в новых условиях позволило улучшить комфорт пребывания пациентов и повысить качество оказываемой медицинской помощи. Кроме того, ведется работа по привлечению новых специалистов разного профиля, - подчеркнул главный врач ДГБ Игорь Давронов.

Подготовила Людмила Петрова

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