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Опрос от губернатора Печать
26.04.2023 10:24

Во второй половине мая губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьев выступит с традиционным обращением к жителям региона и расскажет, как развивается область, какие программы реализуют и что планируют сделать.

Как подчеркнул губернатор, важно понимать, какие изменения замечают жители, и знать, что еще необходимо сделать для их комфорта и безопасности. Только через диалог можно понять, где стоит ускориться, где что-то исправить.

Именно с этой целью проводится опрос, состоящий из двух вопросов:

- Какие изменения в вашем городе вы заметили?

- Что еще нужно сделать в вашем округе, чтобы стало лучше?

Ссылка на опрос: dobrodel.mosreg.ru/2voprosa
  		 
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