16 апреля в Дубну прибыл Благодатный огонь со Святой Земли. В центральный храм города - храм Рождества Иоанна Предтечи - лампаду с Благодатным огнем доставил наш земляк Алексей Паршинцев, сотрудник Фонда Андрея Первозванного.

Великая Пасхальная вечерня ознаменовалась принесением в храм Благодатного огня из Святого города Иерусалима. Благочинный отец Павел Мурзич возжег от Благодатного огня свечи и передал их верующим. Священнослужители, хор и прихожане с зажженными свечками и переносными лампадками вместе молились, пели и с ликованием провозглашали: «Христос воскресе - Воистину воскресе!»

Обращаясь к собравшимся, отец Павел заметил, что в светлые пасхальные дни «ничего более и не стоит произносить, кроме как Христос Воскресе!» и подчеркнул: «Светлое Христово Воскресение - это прежде всего уверение для нас с вами, что жизнь крышкой гроба не заканчивается, что есть жизнь вечная. Что даже то разлучение с почившими нашими сродниками является временным. А в Воскресшем Спасителе и мы сможем вещественным образом осязать эту Пасхальную радость».

По завершении службы отец Павел поблагодарил Алексея Паршинцева, трудами и заботой которого более двадцати лет в церквях Дубны и Талдомского округа и в домах верных верующих в лампадах теплится Благодатный огонь от Гроба Господня.

- Уже 21 год на русскую землю доставляется Благодатный огонь Фондом Андрея Первозванного, - отметил Алексей Паршинцев. - Вчера в два часа мы зажгли свечи от Благодатного огня, сошедшего на Гроб Господний. Ночью во время Пасхальной службы Благодатный огонь был доставлен в храм Христа Спасителя в Москву, а сегодня – в храм Рождества Иоанна Предтечи в Дубну. Благодатный огонь – это символ Воскресения Христова. Возжигая огонь в храмах и у себя дома, мы пытаемся возжечь в наших сердцах веру в Воскресшего Христа.

Светлана Козлова

Фото Ольги Лабутиной