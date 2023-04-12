Хроника дубненских детских колясок Продолжение. Начало в № 13 1972 год Новая модель ДКК-20, прототипом которой послужила голландская коляска, из-за технологических трудностей в массовое производство не пошла. Было выпущено всего 100 штук. Сложно сказать, дожил ли до наших дней хоть один экземпляр данной модели. Освоен новый технологический процесс вакуумного напыления алюминием, повышающий качество колясок. Инициаторами работы являлись В.М. Французов, В.В. Менек, М.Т. Брызгалов, П.М. Костин, В.М. Величко. 1973 год Новоселье. В мае коллектив переехал в новый светлый корпус №105. В этот же год Министерству авиационной промышленности, куда входил ДМЗ, было поручено возглавить производство детских колясок в стране. 1974 год С 1953 по 1974 год выпущено 1 910 800 колясок. 1975 год В мае (по другим источникам, в июне) выпущена двухмиллионная коляска. На это потребовалось примерно 8 лет (1967 - 1975 гг.). Напомним, чтобы выпустить первый миллион, заводу понадобилось 14 лет (1953 - 1967 гг.). Введено в строй гальваническое отделение с 6-ю автоматическими линиями. 1976 год Ведётся освоение новых площадей с автоматическими поточными линиями, что увеличило количество и качество выпускаемой продукции. В конце года коллективу поставлена задача внедрить в следующем 1977 году в производство новую модель ДКК-2175 и добиться присвоения ей государственного Знака качества. Модель появилась как результат совмещения ряда конструктивных элементов колясок прежних моделей (ДКК-8У и др.) и коляски ДКК-20. Производство модели ДКК-2175 продолжалось около 10 лет. В эти же годы выпускалась модель КК-1375. Она была чуть проще модели ДКК-2175 и отличалась от неё двумя нюансами - борта летнего варианта КК-1375 не имели тисненых узоров, а на зимнем варианте кузова отсутствовал небольшой дополнительный козырёк. С момента запуска в производство первой коляски в 1953 году прошло 33 года. В 1976 году в цеху трудился целый ряд ветеранов, работавших в нём с первых дней. Это слесарь-сборщик Г.И. Христофоров, обойщицы К.П. Волкова, А.Н. Бабаева, Р.Т. Щеголькова, контролёр М.Г. Киселёва, сверловщица Г.Г. Пилипенко, старший кладовщик К.Г. Жучкова, кладовщик в инструментальной Д.И. Куликова, техник по материалам Е.С. Щуренкова, упаковщица Т.П. Грязнова и многие другие. С момента основания работал в цеху и заместитель начальника цеха Г. Киселёв. Период с 1973 по 1976 год оказался самым трудным в производстве дубненских колясок, если говорить о советском периоде истории. Это было связано с переездом в новый корпус и одновременным переходом на выпуск новых моделей колясок с нарастающей программой. В тот момент коллектив цеха возглавлял В.Т. Гуренко, перешедший на работу из МКБ «Радуга». Всей работой по переезду, созданию новых технологических процессов руководил заместитель главного инженера завода П.Т. Михайлуца. 1977 год Реконструированы очистные сооружения цеха №105, что привело к улучшению экологической обстановки. Построен складской корпус №107, где выделены площади для нужд цеха №105. 1979 год В производство поступила очередная модель КК-2379, в которой отразилась тенденция к скруглению формы кузова. Коляска была удостоена серебряной медали ВДНХ. По информации Г.А. Савельева, в этот год завод становится головным предприятием в Министерстве авиационной промышленности и ведущим в СССР по детским коляскам. 1982 год В октябре модель ДКК-2175 удостоена Государственного знака качества (Свидетельство №14107945 от 18.10.82 г.). Изготовлена опытная партия новой модели ДК-2379. 1983 год Вероятно, именно в этом году была разработана портативная комбинированная коляска ККП-2485 из облегчённых материалов. В СССР подобных моделей не выпускалось. Похожие были только в Англии и Италии. К 1985 году производство её ещё не освоило. В декабре Александр Николаевич Низовцев, начальник отдела 40, за разработку модели КК-2382 был удостоен серебряной медали ВДНХ. За постановку модели в производство заместитель начальника цеха №105 Виктор Михайлович Французов и начальник технологического бюро В. Елисеев награждены бронзовыми медалями ВДНХ. Сороковой отдел занимался разработкой товаров народного потребления, основным из которых являлись детские коляски. В газете «Вперед» отмечалось, что «мозговым центром» отдела являлись художник В. Карягин и конструктор В.Мухин. Макеты колясок изготавливались экспериментальной группой под руководством Николая Васильевича Шестернина в небольшой комнатке на антресолях цеха №105. 1984 год За три с половиной года 11-й пятилетки (с января 1981 по июнь 1984) выпущено 578 894 коляски. За 1984 год выпущено 170 000 колясок. Долю КК-2382 увеличили до 100 000, а количество ДКК-2175 уменьшили. По другим данным, ДКК-2175 выпущено 10 000, а КК-2382 сделали 166,6 тысячи. В феврале аттестована на Государственный знак качества коляска модели 2382. При этом трудоёмкость изготовления увеличилась на 40 минут, поскольку появились дополнительные элементы - зонтик и ремни. Модель ДК-2175 получила Знак качества раньше. В декабре выпущена опытная партия колясок КЗ 5085 (КЗ - коляска закрытая), которую раскупили в «Детском мире» Москвы буквально за три часа. Остро стоял вопрос с кадрами. Для того чтобы выполнить план, в цех на места рабочих направляли инженерно-технический персонал из других подразделений завода. Возникали проблемы с поставками шинок, цветной винилискожи (виниловой искусственной кожи). С целью снижения утомляемости работников и монотонности труда на швейном участке цеха №105 внедряется функциональная музыка. Из Всесоюзного центра НОТ (научной организации труда) для этого поступили магнитные плёнки с записями программ. Отдел 27 пытается внедрить в производство промышленных роботов. В правобережной части Дубны, на Заволжской базе, смонтированы два финских ангара для складирования готовых детских колясок перед отправкой в торговые организации. 1985 год В восьмидесятые годы появляются отечественные обивочные материалы из дублированных тканей. На ДМЗ первыми в стране применили их на модели КЗ 5085. Составлена программа выпуска колясок до 2000 года. Поставлена задача внедрить в производство в 1987 году модернизированную модель 2382, сочетающую в себе качества комбинированной и облегчённой. В эти годы у производителей начинает складываться мнение, что комбинированные коляски уходят в прошлое, поскольку в стране налажен массовый выпуск удобных и лёгких прогулочных колясок. 1986 год Дубненский машиностроительный завод получил статус головного предприятия по выпуску детских колясок в отрасли. В цехе №105 начал работать комфортабельный буфет, что улучшило обеспечение работников полноценными обедами. Началось производства универсальной коляски КУ 04-85. Данное изделие снабжалось сумкой, а в качестве внутренней обивки использовалась ткань «Лаке». 1987 год Произведено 193 тысячи штук при плане 192 тысячи. Выпускалось 4 модели. КЗ 84-86 «Ивушка», КЗ 85-86 «Яна», КЗ 86-86 «Бемби» и КУ 04-85 (КУ - коляска универсальная), у которой закрытый кузов трансформировался в открытый. Всем четырем моделям в августе 1987 года присвоен Государственный знак качества. Коляска КУ 04-85 удостоена бронзовой медали ВДНХ. Сохранилось устное свидетельство, что эта модель носила название «Дубняночка». Коляска КЗ 86-86 «Бемби» в ноябре 1987 года получила приз газеты «Неделя» как самая красивая коляска. В эти же годы выпускалась коляска «Марина». В журнале «Коммерческий вестник» № 22 помещены фотографии дубненских колясок. Отснят рекламный ролик, который собирались показывать в кинотеатрах. Закончена работа над рекламным телефильмом, который должен был выйти на экранах телевизоров. С Роскульторгом велась работа по изготовлению красочных буклетов. Подготовлена опытная модель - К7 «Наташа», относящаяся к типу «Коляска закрытая». Велась работа над коляской комбинированной портативной, которая в 1987 году находилась на стадии макетного образца. Во Дворце культуры «Октябрь» прошел Всесоюзный просмотр технического состояния и качества детских колясок, выпускаемых в Советском Союзе. Оценивалась продукция 42 заводов. При этом были представлены 93 коляски самых различных конструкций. Одна из задач просмотра - выявить изделия низкого технического уровня и снять их с производства. По итогам мероприятия все дубненские коляски были рекомендованы к дальнейшему выпуску. В числе ведущих предприятий отрасли названы заводы в Дубне и Харькове. Декабрь 1987 года. Предприятие посетили немецкие коллеги из Цайца (ГДР) - представители колясочной фирмы «Цекива». Прорабатывались вопросы совместного сотрудничества, прежде всего по вопросам технического переоснащения. «Цекива» являлась крупнейшим европейским производителем детских колясок. Её продукция шла во многие страны, включая СССР. Для советских женщин немецкие коляски были предметом мечтаний и престижа, а для дубненского завода своеобразным эталоном стиля и качества. Забегая вперёд, следует сказать, что после объединения Германий производство колясок в этой стране свернули, а более 2000 рабочих с фабрики «Цекива» было уволено. Однако фирма продолжает существовать и в наши дни, перенеся производственные мощности в другие страны, в частности, в Польшу. В городе Цайц, бывшем центре немецкого коляскостроения, остался лишь замечательный музей детских колясок. В последнее время в Германии стали раздаваться голоса о возрождении колясочной фабрики на своём историческом месте в Цайце. Вернёмся в Дубну 1987 года. С большими трудностями, несмотря на неритмичность поставок комплектующих, нехватку людей, план 11 месяцев выполнен. Всего за это время выпущено 173 494 коляски. Из них особо пользующихся спросом «Бемби» - 98 тысяч, «Яна» - 28 тысяч. По плану за 1987 год требовалось изготовить 192 тысячи колясок. 1988 год Коляска КЗ 86-86 «Бемби» на конкурсе ВДНХ была признана лучшей в стране. Февраль. Продолжалась работа над коляской комбинированной портативной (ККП), которая находилась на стадии макетного образца. 7 и 8 декабря в ДК «Октябрь» прошло совещание по вопросу качества выпускаемых Министерством авиационной промышленности (МАП) колясок. В работе принимали участие представители предприятий Москвы, Казани, Новосибирска, Харькова, Ташкента, Таганрога и др. Начальник Головной лаборатории детских колясок ознакомил присутствующих с положением дел с их выпуском, как в целом по стране, так и в министерстве. Всего производством этих изделий в Советском Союзе занималось 50 предприятий из 19 министерств. В Министерстве авиационной промышленности коляски производили 15 предприятий с мощностью 2,3 млн в год, что составляло 41% от их общего выпуска по стране. Особо были отмечены новые разработки нашего ДМЗ, а также Кировского объединения (коляска «Малыш»), Киевского («Мальвина»), Московского производственного объединения «Знамя революции» («Катюша»). Представитель Роскульторга Б.М. Зотова в своём выступлении указала на ряд недостатков дубненских колясок, а также на отсутствие гарантийной мастерской. Было отмечено, что хорошим спросом пользуются модели «Бемби», «Яна» и «Ивушка». А вот «Наташа», по мнению торговли, «шаг в сторону, и дороговата». В свою очередь производители колясок сетовали на некачественные комплектующие и отстающие от современных тенденций искусственные кожи и ткани. В заводской прессе (в разных номерах газеты «Вперед») проскальзывает противоречивая информация о числе моделей колясок, выпускавшихся ДМЗ с 1953 по 1988 год. В одном случае пишется о 17 моделях, в другом - о 14. Из них за последние два года (1986 - 1987) запущено в производство 4 модели. Следует также отметить, что одна и та же модель выпускалась в разной цветовой гамме - синие, красные, зелёные, бежевые и т.п. 1989 год Начинает всё чаще звучать новое слово конверсия. От завода, изготавливающего крылатые ракеты, настоятельно требуют увеличить выпуск товаров народного потребления. К этому моменту предприятие освоило выпуск детских колясок, этажерок и сумок. Хозяйственные сумки на заводе шил производственный участок № 30. К концу года требовалось выпустить 230 тысяч штук детских колясок. На будущий, 1990-й год план был увеличен до 240 тысяч. В перспективе к 1995 году рассчитывали довести количество выпускаемых в год колясок до 400 - 450 тысяч. На 1990 год запланировали выпуск колясок «Маркиза» и «Василек». В планах также коляска «ККП-2». Это портативная коляска, складывающаяся в двух плоскостях. Кроме того, намеревались выпускать кукольную коляску, аналогичную изготавливаемой на «Цекиве» в ГДР, только упрощённой конструкции. В 1989 году Дубненский машиностроительный завод отмечал свой 50-летний юбилей. К этой дате был написан небольшой очерк об истории создания детских колясок с 1953 по 1989 г. На тот момент все обстоятельства работы сорокового и сто пятого цехов оставались ещё свежи в памяти. Но, тем не менее, ряд моментов в очерке вызывает удивление. Например, там сказано, что первый миллион колясок выпущен в 1974 году, а второй - в ноябре 1981 года. Хотя заводская многотиражка по горячим следам освещала выпуск миллионной коляски в 1967 году, а двухмиллионной - в 1975. Всегда, когда хочется отметить наиболее заслуженных работников, возникает опасение кого-то забыть. Автор заранее просит за это прощение, поскольку он был ограничен в источниках информации. Большой вклад в серийное производство новых моделей в 70-е годы внесли начальник производства В.Т. Гуренко, зам. главного инженера, начальник производства Е.И. Синицын, зам. главного инженера П.Т. Михайлуца. Следует особо отметить, что в советское время целый ряд сотрудников ДМЗ, участвовавших в создании колясок, были удостоены государственных наград. В их число входили не только работники цеха №105, но и других подразделений завода. Зачастую люди награждались по совокупности, как за участие в создании мирной, так и военной продукции. Ниже приведена информация из книги Г.А. Савельева о награждении непосредственно работников цеха №105: Орден «Знак Почета» получили: Коваленко Валерий Леонтьевич - начальник цеха; Мальгова Анна Сергеевна - слесарь; Панасенко Мария Петровна - швея. Орден Трудовой Славы 3 степени: Горбачева Нина Петровна - слесарь. Медаль «За трудовую доблесть»: Киселев Георгий Арсентьевич - заместитель начальника цеха. Медаль «За трудовое отличие»: Кабанова Евдокия Ильинична - контролёр; Костомарова Нина Алексеевна - швея. В 90-е годы началась новая и, к сожалению, грустная страница в судьбе ДМЗ. Тем не менее, дубненские коляски в то непростое время выжили. В 1992 году на базе цеха №105 образуется самостоятельное предприятие «Апекс», продолжившее выпуск детских колясок, а также освоившее производство новой продукции: хозяйственных тележек, качелей, манежей и ряда других товаров. Возглавлял его Виктор Михайлович Французов. С 1992 по 1999 год «Апекс» разработал и выпустил пять новых видов колясок. Было налажено сотрудничество с итальянскими и польскими фирмами. Для постановки на серийное производство новых моделей изготавливалась новая оснастка, закупалось современное оборудование. Коляски «Апекса» постоянно модифицировались и проходили сертификацию. Была построена специальная линия для испытания детских колясок. За высокое качество и производственные показатели предприятие неоднократно удостаивалось различных наград. Отдельно стоит отметить зародившуюся в Дубне и распространившуюся на многие города Подмосковья инициативу вручения детских колясок новорождённым жителям Московской области. Каждая десятая коляска при этом дарилась предприятием «Апекс». Многие сотрудники «Апекса» были отмечены наградами Российской Федерации и Московской области. Большой вклад в дело производства детских колясок внесли сотрудники «Апекса»: главный инженер Г.В. Пузырькова, начальник цеха А.А. Борин, наладчик, начальник цеха А.В. Нефёдов, зам. генерального директора В.Н. Первых, начальник участка В.А. Шлюйгова, рабочие В.Н. Гордеев, С.В. Прасолов, Н.М. Костишина, Ю.А. Попова, Т.В. Захарова, И.В. Зимина и многие другие. В 2022 году производство детских колясок в Дубне было прекращено. Возродится ли оно снова - вопрос открытый. А тридцатилетняя история «Апекса» ещё ждёт своего подробного изучения. Заводской музей боевой и трудовой славы, до этого долгие годы располагавшийся во Дворце культуры «Октябрь», вынужден был переезжать с места на место и в итоге утратил часть своих экспонатов. До настоящего времени остаётся неизвестна судьба находившихся в его экспозиции нескольких знаковых моделей дубненских колясок. Кроме всего прочего, их ценность была в том, что они поступили в музей абсолютно новыми, непосредственно с производства. В наши дни найти полностью укомплектованные коляски тех лет «без пробега» практически невозможно. Тем не менее, сейчас на левом берегу в отделении истории создания крылатых ракет Музея Дубны экспозиция детских колясок постепенно воссоздаётся заново. В нашем городе за последние годы появилось много разных памятников, бюстов и мемориальных знаков. Каждый по-своему интересен, но в ряде случаев возникает вопрос, а какое отношение всё это имеет к Дубне? Поэтому хочется пожелать, чтобы в городе когда-нибудь появился памятник нашей родной дубненской детской коляске. Чтобы в бронзовую коляску можно было посадить ребёнка, сфотографироваться. Если такой контактный памятник будет сделан талантливо и со вкусом, он не только украсит Дубну, но станет доброй памятью всем тем тысячам дубненцев, которые трудились над созданием детских колясок. А ведь в их производстве принимали участие не только взрослые, но и старшеклассники, проходившие летнюю практику в цехе №105, обучавшиеся в учебно-производственном участке в здании старой школы №3. Кроме того, вполне возможно, что дубненская коляска станет своеобразной туристической изюминкой и привлечёт к себе внимание не только дубненцев, но и гостей нашего города. Л.Г. ЧЕТВЕРИКОВ, сотрудник Музея Дубны