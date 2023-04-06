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Спасибо, что вы есть! Печать
06.04.2023 03:50

Пишут читатели

Скажите, сколько в сердце доброты?
Откуда же оно ее черпает?
И как среди бегущей суеты
Оно так много и легко прощает?
И почему тревожится всегда,
Когда кому-то очень-очень больно?
Всегда есть наготове доброта.
Ее так много, что для всех довольно.
Я поняла, что доброта, как кровь:
Чем больше отдаешь, тем больше будет.
У доброты подруга есть - любовь,
Дарите доброты побольше, люди!

От всей души хочу поблагодарить процедурных медсестер взрослой поликлиники МСЧ 9 ФМБА России Лидию Алексеевну Макаеву, Татьяну Евгеньевну Трофимову, Татьяну Геннадьевну Уткину, медперсонал реабилитационного отделения № 2 постовую медсестру Елену Анатольевну Боброву, процедурную медсестру Елену Вячеславовну Хомогорову, санитарку Татьяну Ивановну Левину, буфетчицу Ирину Алексеевну Харчеву и гардеробщицу хирургического корпуса Любовь Валентиновну Пузыр за чуткое, внимательное и доброжелательное отношение к пациентам. Спасибо за то, что вы есть! Крепкого вам здоровья, сил, терпения и неиссякаемой энергии.

С уважением и любовью Надежда Анатольевна МИШУРОВА
  		 
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