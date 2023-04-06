Пишут читатели Скажите, сколько в сердце доброты?

Откуда же оно ее черпает?

И как среди бегущей суеты

Оно так много и легко прощает?

И почему тревожится всегда,

Когда кому-то очень-очень больно?

Всегда есть наготове доброта.

Ее так много, что для всех довольно.

Я поняла, что доброта, как кровь:

Чем больше отдаешь, тем больше будет.

У доброты подруга есть - любовь,

Дарите доброты побольше, люди! От всей души хочу поблагодарить процедурных медсестер взрослой поликлиники МСЧ 9 ФМБА России Лидию Алексеевну Макаеву, Татьяну Евгеньевну Трофимову, Татьяну Геннадьевну Уткину, медперсонал реабилитационного отделения № 2 постовую медсестру Елену Анатольевну Боброву, процедурную медсестру Елену Вячеславовну Хомогорову, санитарку Татьяну Ивановну Левину, буфетчицу Ирину Алексеевну Харчеву и гардеробщицу хирургического корпуса Любовь Валентиновну Пузыр за чуткое, внимательное и доброжелательное отношение к пациентам. Спасибо за то, что вы есть! Крепкого вам здоровья, сил, терпения и неиссякаемой энергии. С уважением и любовью Надежда Анатольевна МИШУРОВА