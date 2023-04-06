Хроника дубненских детских колясок В 2023 году исполняется 70 лет, как с конвейера завода в поселке Иваньково, прятавшегося от посторонних глаз под названием «п/я № 6», сошла первая детская коляска. При этом основной продукцией предприятия, подчинявшегося Министерству авиационной промышленности, являлись грозные крылатые ракеты, способные преодолевать сверхзвуковой барьер. После победы в Великой Оте-чественной войне часть военного производства в стране стали постепенно переводить на мирные рельсы. В Иваньково (будущей Дубне) этот процесс стартовал в начале 50-х годов. В 1953 году заводу № 256 (почтовый ящик № 6), в настоящее время носящему название Дубненский машиностроительный завод (ДМЗ), наряду с военной продукцией также был поручен выпуск товаров народного потребления. Директор завода Сергей Иванович Белиловский и тогдашнее руководство предприятия выбрали для производства алюминиевую посуду, металлические кровати с сетками и детские коляски. Через год-два изготовление кроватей и посуды передали гражданским предприятиям, а завод в плане мирной продукции стал специализироваться только на выпуске детских колясок. Информация для этой статьи по большей степени собиралась по крупицам из старых номеров газеты «Вперед», издававшейся в советское время Дубненским машиностроительным заводом. Поскольку полных подшивок заводской многотиражки за все годы её издания найти не удалось, то колясочная хроника получилась очень неполной, с огромным количеством белых пятен. В октябре 1953 года в здании бывшей старой котельной организовали сборочный участок по выпуску детских колясок, получивший название цех №40. По воспоминаниям старожилов, цех располагался в районе бани, по современному адресу: ул. Свободы, 4А. Детали поступали из других подразделений предприятия. Сборка шла на столах. К первым 17 детским коляскам ОТК (отдел технического контроля) предъявил целый список дефектов. Заводская история называет первую модель коляски - ДК, по первым буквам слов «детская коляска». Хотя не исключено, что первой выпущенной у нас коляской была модель ДК-3. Выпускалась ли когда-нибудь коляска ДК-2 - также неизвестно. Подобное наименование в истории дубненских колясок ни разу не всплывало. К сожалению, сведений о начальном периоде колясочной истории в старых газетах практически не сохранилось. Первые 10 лет работы сорокового цеха пока являются по сути одним большим белым пятном. В наши дни в ряде интернет-публикаций встречаются такие народные неофициальные названия коляски ДК-3, как «Победа» и «Ракета». К концу 1953 года требовалось выпустить 1500 штук. Коляску разработали в заводском СКО (серийно-конструкторский отдел). Аналогом послужила швейцарская детская коляска. К Новому году удалось сделать 300 штук. В работе принимали участие начальник цеха №3 Евгений Иосифович Синицын, начальник ПДБ К.Д. Кузнецов, начальник БЦК А.Д. Челпанов, помощник начальника цеха Андрей Евгеньевич Рихтер. К этому времени удалось изготовить два принудительных конвейера, просуществовавших до 1968 года. Большую помощь оказал начальник производства А.В. Коломенский. В первые годы цех выпускал по 13-14 тысяч изделий в год. С 1953 по 1963 год покраска деталей осуществлялась ручным пульверизатором. Тогда же была заложена хорошая традиция - дарить юбилейную детскую коляску первому новорождённому юбилейного дня. Одна из первых колясок приказом директора завода Белиловского была подарена семье работников завода Дурышкиных как самой многодетной семье, где родился очередной ребёнок. 1954 год В книге по истории ДМЗ, написанной бывшим директором завода Г.А. Савельевым, запуск в строй цеха №40 площадью 650 кв. м. относится к 1954 году. 1956 год Цех возглавил старший мастер И.Т. Уваркин. 1958 год Организованы механический и сварочный участки. 1963 год В 1963 году цех №40 неоднократно занимал первые места в социалистическом соревновании среди заводских цехов. План первых шести месяцев выполнен досрочно - 19 июня. В малярном отделении внедрена электростатическая покраска и сушка деталей, что сразу облегчило труд рабочих и повысило производительность труда. При этом также значительно экономилась краска. Но освоение новой технологии шло с трудом. Страдало качество. Работницы группы ДК-3 цеха №10 на страницах заводской многотиражки выступили с резкой критикой своего мастера за невыдержанность и невнимательность. Со второго полугодия 1963 года начался выпуск модели ДКК-6. Аббревиатура ДКК расшифровывается как «детская коляска комбинированная». В моделях 70-х - 80-х годов это означало наличие съёмных взаимозаменяемых кузовов - летнего и зимнего. Что скрывается за словом «комбинированная» в случае коляски ДКК-6 - сказать затруднительно. Возможно, кто-то из читателей поможет ответить на этот вопрос. В конце сентября коллектив цеха №40 принял обязательство в честь 46-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции приступить в октябре к полному серийному выпуску новой детской коляски. На партийной конференции в октябре 1963 года выступил начальник цеха №40 Уваркин. Газета напечатала сокращенный вариант его доклада: «Десять лет существует сороковой цех. За это время нами выпущены сотни тысяч детских колясок. Но и сейчас у коллектива имеются свои трудности. Нередко эти трудности не могут быть устранены без вмешательства руководящих работников предприятия, без помощи членов коллективов других цехов и отделов. В этом месяце мы должны выпустить по плану 2 тысячи детских колясок нового образца. Необходимо другим цехам серьезно отнестись к изготовлению оснастки. Детали делаются не по эталонам. Вопрос малярного отделения. Оно проектировалось только для окраски боковины и подножки, сейчас места покраски увеличились. У нас нет ни одного ручного поста для покраски, необходимого на время остановки механической линии. Работающие в цехе штампы - недолговечны, они быстро выходят из строя. Все эти вопросы должны быть решены и как можно скорее». В конце года цехом взято обязательство - выполнить план первого квартала по выпуску коляски новой конструкции ДКК-6 досрочно на 2 дня. 1964 год Для ДМЗ этот год юбилейный - 25 лет с момента запуска предприятия. В такие даты принято подводить некоторые итоги, поэтому заводская пресса уделила коляскам повышенное внимание. В январе цех выпустил 7000 колясок ДКК-6. У данной модели существовало три вида окраски кузовов: голубые, салатовые и белые. Начальником цеха по-прежнему работал И.Т. Уваркин. В числе передовиков колясочного производства пресса называет Александра Иосифовича Гарайкина и Елену Косыреву. Всего за 11 лет работы цеха (начиная с 1953 года) изготовлено около 700 000 детских колясок. 1966 год Внедрена механическая полировка труб. К празднику 7 ноября в отделе тов. Попова разработали новую модель. Коляска получилась лёгкая, изящная, на высоких колёсах со складывающимся корпусом, выполненным из двухцветной ткани. Закрытый, зимний вариант при необходимости легко заменялся легким красочным сиденьем, преобразующим коляску в открытую, спортивную. Вес при этом получился около 12 кг. Создателями новой модели стали товарищи Шапкин и Логвиненко. Головную партию новой продукции в количестве 1000 штук планировалось выпустить в первом полугодии 1967 года. А всего в будущем году собирались изготовить 100 000 новых колясок. Но, как потом окажется, гладко было на бумаге… 24 декабря цех №40 отчитался о выполнении годового плана. Было выпущено 95 000 колясок. До конца года сверхпланово выпустили ещё 2400 колясок. Особо отличилась группа, обслуживающая конвейер под руководством старшего мастера В.И. Рожкова. В этот период цех возглавлял Н. Калачев. Секретарём партийной организации работал Н. Изотов. 1967 год В конце марта инспекторы министерства торговли проверили качество колясок, поставленных торговой фирме «Детский мир». Результаты оказались неутешительными. Заводская газета писала о данной проверке: «Ни одна из 9 осмотренных колясок не удостоена положительной оценки по качеству. Наибольшее опасение вызывает заниженная толщина гальванического покрытия ряда деталей. «Авторы» этого дефекта работают в цехе №13. В цехе №10 грубо, с многочисленными сколами делают деревянные кузова. В цехе №40 при окончательной сборке неравномерно набивают боковины ватой. На большинстве колясок перекошены съемные ручки, слабо натянуты тенты, их рычаги имеют тугой ход. Контролеры отметили, что при сборке нарушается цветовая гармония изделия (зеленое шасси, боковины цвета слоновой кости, внутренняя отделка - белого). Как видно, при сборке этой коляски особенно не задумывались - лепили из того, что первым попало под руку. Вмятина на боковине, гофры или ржавчина на ручке, смещение отверстий, сколы на деревянном кузове - с такими и многими другими дефектами смирились в цехах заготовителях и сборочном. Результаты инспекторской проверки были обсуждены на заседании у главного инженера Н.К. Матвеева, где присутствовали все изготовители детской коляски. По всем отмеченным недостаткам составлен план мероприятий… [5 апреля] этот план и образец нашей продукции обсуждались на коллегии в министерстве торговли. В каждом цехе… сейчас должен быть резко улучшен контроль за качество. Делать по принципу «тяп-ляп» и «так-сяк», лишь бы вышло, никому не позволено». В третьей декаде мая цех №10 допустил брак при изготовлении кузовов ДКК-6. В конце второго квартала цех №1 не выполнил график поставок комплектующих по модели ДКК-6. Отдел снабжения (ОС) не поставил вовремя дефицитные материалы, как для основных изделий завода, так и для колясок ДКК-6. В сентябре должен был состояться выпуск новой модели ДКК-8. При этом выполнение годовой программы по ДКК-6 никто не отменял и основное внимание, а также мощности цеха №40, задействовались для этой цели. Поэтому выпуск ДКК-8 формально удалось начать только в декабре. В помощь цеху №40 бросили силы других цехов и отделов ДМЗ. В отделе 27 конструктором П.Н. Витушкиным были разработаны три бесцентрово-полировальных станка для шлифовки и полировки трубок к изделию ДКК-8. Ранее эта вредная и трудоемкая работа проводилась в цехе №13 на обдирочных станках с помощью мягких кругов, что сильно увеличивало трудоёмкость. Новые станки изготовили на производственном участке отдела 27. 24 октября 1967 года произошло знаковое событие - в канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции с конвейера сошла миллионная дубненская коляска. Вот что писала по этому поводу корреспондент заводской многотиражки Н. Иванова: «24 октября с самого утра в цехе царило оживленное праздничное настроение. О знаменательном событии сообщали плакаты и транспаранты. Цех готовился принимать гостей. В 15:50 кузов с надписью «1.000.000» подхватили ловкие умелые руки сборщицы Валентины Шевелевой. И с этой минуты десятки глаз следили за заготовкой ярко-розового цвета. От своих собратьев юбилейная ДК отличается нарядными пластинками с надписью «1.000.000» и специально изготовленной эмблемой. Через 30 минут контролер Евдокия Ильинична Кабанова, волнуясь, поставила в паспорт нового изделия штамп ОТК и расписалась. Последняя операция. И хотя это приходится делать ежедневно, на этот раз Евдокия Ильинична волновалась: миллион есть миллион. Здесь же, в конвейерном отделении цеха, возникает митинг, посвященный знаменательному событию. С большим достижением коллектив цеха поздравил и.о. руководителя предприятия Николай Константинович Матвеев. В других цехах для сорокового изготавливается ряд деталей, например, в 13, 11, 10, 42. Представители этих коллективов Е.Н. Рябиков и А.А. Чекалина также поздравили своих коллег и заверили, что будут поставлять наилучшую продукцию и, конечно, без задержки. Приветственный адрес коллективу цеха вручил секретарь ГК КПСС. От имени коллектива сорокового цеха выступил один из лучших работников цеха Александр Дружинин. - Это наш рабочий подарок юбилею Советского государства, - сказал передовой рабочий. - Мы приложим все силы, чтобы выполнить план октября, последнего месяца праздничной вахты. Большой группе работников цехов, занятых изготовлением ДК, объявлены благодарности, ряд товарищей награждены денежными премиями и почетными грамотами. Только что отпразднован своеобразный юбилей, а коллектив цеха готовится к выпуску новой модели ДК. Она будет существенно отличаться от предыдущей, т.е. станет ещё лучше, ещё удобнее. В этом году начато сооружение нового цеха детской коляски. Значит, не за горами радостное новоселье. Когда еще шел митинг, никто не знал, кому будет вручен рабочий подарок. И только позднее работники роддома сообщили, что первый после сдачи миллионной ДК на свет появилась девочка. Девчурку назвали Аленкой, ее родители Галина и Петр Федотовы. 2 ноября, когда Галину выписывали из роддома, поздравить молодую мать и вручить подарок пришли работники цеха. Так в молодую семью вместе с рождением ребенка пришла еще одна неожиданная радость, приятная новость. И все это в канун нашего самого большого, самого светлого праздника, в канун дня рождения Советского государства». 1968 год В январе, с целым букетом трудностей, развернулся выпуск ДКК-8. Цех №40 в это время возглавлял Н.П. Калачев. План предусматривал изготовление 400 колясок ДКК-8 в сутки. Подсчёты показали, что для этого требуется дополнительно принять на работу 60-70 человек. В апреле среднесуточный выпуск составил 487 комплектов вместо 400. За этот успех особо стоит отметить сборщика И.К. Шевченко, обтяжчика Н.М. Степанова, мастеров смен конвейера Н. Моралина и Е. Чигину. Однако в мае цех №40 сорвал сроки сдачи продукции и не выполнил график по ДКК-8. В мае-июне часть заводских цехов также не выполнили сроки сдачи деталей для ДКК-8. 25 июля за день с конвейера сошло 600 детских колясок. Это рекорд цеха, в течение первого полугодия освоившего новую модель ДКК-8. Помощь в освоении новой коляски оказывали отдел главного технолога, цех №20, отдел А.И. Бабанина. Большая заслуга в организации четкой работы принадлежала Леониду Николаевичу Хозбергу. Руководство предприятия специально пригласило этого ветерана труда, находящегося на пенсии, для передачи огромного опыта по освоению новых видов продукции и организации ритмичного процесса производства. До выхода на заслуженный отдых Леонид Николаевич работал главным диспетчером, начальником лаборатории научной организации труда, производства и управления. В результате внедрения модели ДКК-8 цех за 1-й квартал в 10 раз превысил годовое задание по экономии. Предложение заместителя начальника цеха Г.А. Киселева помогло сократить объём работ и сэкономило 10 322 руб. Также немалые суммы экономии дали предложения С.С. Кабанова и А.В. Черного. В то же время, к сожалению, цех №40 в числе первых на заводе по травматизму. В начале августа цех №20 нарушил сроки сдачи оснастки по летнему варианту ДКК-8, а отдел неметаллов подвергся резкой критике за некачественную окраску ДКК-8. В первую декаду октября цех №12 допустил массовый брак при литье колёс для ДКК-8. 4 декабря завершила выполнение годовой программы по детской коляске группа мастера П.В. Абашкина. Особенно хорошо работали передовые рабочие этой группы Н.А. Кирюшин, Н.Г. Осюхин, А.Н. Турина, Л.С. Захарова, Л.В. Чачина. 26 декабря завершил выполнение годового плана по ДКК-8 коллектив цеха №13. Для успешного выполнения январского задания в цехе создан задел. 1969 год За год серийного производства конструкция коляски ДКК-8 значительно улучшилась, а трудоёмкость снизилась. Здесь стоит отметить рационализаторов: Черного (из отдела Попова), Баранова (цех №40), Колчина (отдел главного технолога). Коляска ДКК-8 поступала в торговую сеть в разобранном виде. Современная и удобная форма, красивая отделка, наличие летнего варианта - всё это привлекало внимание покупателей. Однако требовалась значительная сила и сноровка для её сборки. Рабочие в магазинах не всегда успевали справляться с заданием. К сожалению, в январе десятый и сороковой цеха сорвали графики выпуска коляски ДКК-8. Июньской проверкой установлено, что за полугодие забраковано 30 000 литых колёс для коляски ДКК-8, поступающих из цехов №№12 и 13, на сумму 3 292 руб. За полтора года с момента начала выпуска коляски ДКК-8 в ОТК предприятия поступило 482 рекламации, из которых 359 вызваны выходом из строя колёс. Колёса поступали из цехов №№ 12 и 41 с трещинами литья, разрушениями подшипников. Был проведён комплекс мероприятий по устранению брака. В частности, за заливщиками закрепили индивидуальные клейма, а за качество установили повышенную на 10 процентов премию и т.п. К сентябрю 1969 года разработан новый тип детской коляски - ДК-9М. Разработкой руководил начальник бригады В.Л. Бойко (отдел возглавлял Г.А. Попов). Также известно, что в это время заместителем начальника цеха №40 работал Г. Киселёв. Кузов и форма коляски остались прежние. Облегчили шасси, вся коляска стала немного выше. Шасси и почти все детали (за исключением обода и спиц) никелированные. Это очень важное преимущество перед прежним выпуском. Изготовили опытные образцы для утверждения Всесоюзной торговой палатой и показа на областной выставке товаров народного потребления. Под вопросом оставалось изготовление амортизаторов и подготовка тары. По плану с 20 сентября параллельно с выпуском прежней модели ДК-9 должен начаться выпуск ДК-9М. В октябре комсомольцам цеха предлагалось взять шефство над новой детской коляской. В этом месяце в должности начальника цеха упоминается фамилия Соколова. В ноябре цех освоил новую конструкцию шасси ДК-9М. У людей, которые читали газету «Вперед» в 1969 году, вряд ли возникали вопросы о том, что собой представляли и чем отличались друг от друга модели ДКК-8, ДК-9 и ДК-9М. Вчитываясь же в пожелтевшие страницы в наши дни, разобраться в этом вопросе без дополнительных подсказок практически невозможно. Цех №40 выполнил годовую программу по поставке в торговую сеть 100 000 колясок 24 декабря. Особо отличились работники из групп слесарно-сборочного участка мастеров И.В. Борисова и Н.С. Изотова. До конца года сверх плана будет изготовлено 2000 ДК-9М. 1970 год В октябре с конвейера сошло 8300 изделий. Коллектив цеха не только успешно выполнил месячное задание, но и освоил новую модель коляски. Всего за год выпустили 102 000 колясок. Юбилейная, стотысячная, коляска сошла с конвейера 24 декабря в 13 часов. Её изготовила смена мастера И.В. Борисова. За восьмую пятилетку (1966 - 1970 гг.) цех выпустил полмиллиона колясок. 1971 год План первого полугодия успешно выполнен. С конвейера сошло 63 340 колясок, на 340 больше, чем планировалось изначально. Для районов Крайнего Севера изготавливалась особо прочная тара. Этим занималась группа мастера А.М. Конюхина из цеха №10. В ней трудились А.М. Полицина, В.И. Становова, В.М. Вершкова, Е.П. Крупенченко, И.И. Токмакова. 23 сентября состоялось заседание партийного комитета завода. Главный инженер завода Г.А. Савельев выступил с докладом «О подготовке производства к запуску новой модели детской коляски». 17 декабря по этой же теме собрался технический совет завода с участием представителей всех служб. Обсуждались новые образцы колясок. Экспертный совет министерства разрешил выпуск серийных колясок ДКК-8 и ДК-9 только до второго полугодия 1972 года, а затем рекомендовал перейти на выпуск новой модели ДКК-20. На совете были продемонстрированы две модели: новая ДКК-20 и модернизированная ДК-9, которую назвали ДК-9А. Над новой моделью ДКК-20 работал отдел товарища Кижаева. Сотрудники отдела предварительно ознакомились с моделями из павильона лучших образцов министерства торговли СССР, после чего разработали конструкцию, выпустили чертежи опытных образцов, по которым изготовили 10 колясок. Прототипом послужила голландская модель. Коляска получилась изя-щная и элегантная. Использованы новые высококачественные материалы. Она снабжалась сменным фартуком и тентом, закрытый кузов легко заменялся открытым (летний вариант). На кузов летнего варианта можно было установить тент и фартук от закрытого кузова, а спинку переставлять в положения «сидя» и «лёжа». Также имелся тормоз. Все эти новшества требовали использования нового оборудования и самой тщательной подготовки производства. Первый этап испытания новой модели коляски на прочность прошёл успешно. Отдел Кижаева также подготовил предложения по модернизации массовой модели ДК-9: улучшена конструкция некоторых узлов, внешний вид, коляска стала удобнее в эксплуатации. По плану на этот год необходимо было выпустить 120 000 колясок. Цех №10, выпускавший тару для детских колясок, годовое задание по ДК-9 выполнил 21 декабря. Выпущено более 123 тысяч заготовок. В этом году началось освоение вакуумных камер. Л.Г. ЧЕТВЕРИКОВ, сотрудник Музея Дубны Продолжение в следующих номерах «Встречи»