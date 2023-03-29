СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Ускорить работу Печать
29.03.2023 10:22

Глава города С.А. Куликов поставил задачу ускорить ход работ по ямочному ремонту.

Одна из бригад МБУ «ЖКУ», как отметил глава, полностью переведена на решение только этой задачи. За март уже ликвидировано более 50 ям на улицах Мира, Энергетиков, Дружбы, Тверской и других. Ежедневно дорожники объезжают город и фиксируют проблемные точки.

В ближайшее время в МБУ «ЖКУ» появится ещё один рециклер. Также дополнительно будет заключен договор с подрядной организацией на проведение ямочного ремонта 400 кв.м.
  		 
< Марта 2023 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)