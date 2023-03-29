Глава города С.А. Куликов поставил задачу ускорить ход работ по ямочному ремонту.

Одна из бригад МБУ «ЖКУ», как отметил глава, полностью переведена на решение только этой задачи. За март уже ликвидировано более 50 ям на улицах Мира, Энергетиков, Дружбы, Тверской и других. Ежедневно дорожники объезжают город и фиксируют проблемные точки.

В ближайшее время в МБУ «ЖКУ» появится ещё один рециклер. Также дополнительно будет заключен договор с подрядной организацией на проведение ямочного ремонта 400 кв.м.